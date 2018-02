Na ohraničenie dôchodkového veku stačí zákon, tvrdí SaS a odmieta podporiť návrh Smeru

BRATISLAVA 2. februára (WebNoviny.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) nebude plniť nezmyselnú agendu strany Smer-SD a nemá v pláne podporiť akékoľvek ohraničenie dôchodkového veku v ústave.

Taký je je náš odkaz ministrovi práce Jánovi Richterovi, ktorý túto otázku neustále populisticky otvára v domnení, že mu to pridá politické body, uviedli liberáli v tlačovej správe. Podľa SaS by toto opatrenie spôsobilo dlhodobý a ťažko merateľný výpadok vo verejných financiách, ktorý by museli v budúcnosti vykryť peniaze vybrané najmä od pracujúcich, a to na úkor školstva, zdravotníctva či iných služieb, ktoré dnes štát financuje.





"Vek, kedy občanom vzniká nárok na poberanie penzie, je v prvom rade ekonomická a demografická otázka, ktorá má zároveň silný presah do životného štýlu a kvality života," uviedol expert SaS na odvodový systém Peter Cmorej.

Pružnejšie reakcie na zmeny

Neustále zlepšovanie zdravotnej starostlivosti, odklon od ťažkej manuálnej práce a predlžujúce sa obdobie poberania dôchodku podľa neho hovoria jasnou rečou - ak vôbec ohraničovať vek, kedy vzniká občanom nárok na štátny dôchodok, stačí obyčajný zákon, lebo parlament môže pružnejšie reagovať na zmeny v spoločnosti.





"Minister Richter vstupuje do tejto témy s ponukou zavedenia stropu dôchodkového veku na úrovni 65 rokov. Ak by to myslel seriózne, v prvom rade by v intervale 60 až 70 rokov demonštroval verejnosti, prečo sa má práve 65 rokov zabetónovať v ústave. Analytické kapacity na to vláda má," tvrdí podpredsedníčka SaS Jana Kiššová.

Strana Smer-SD podľa nej vzhľadom na demografické trendy sama presadila v minulom volebnom období mechanizmus postupného zvyšovania veku odchodu do dôchodku a teraz sa bojí politických následkov.

Odborári spísali petíciu

Predseda strany Smer-SD Robert Fico počas vlaňajšieho decembrového snemu strany pripustil zavedenie stropu pri veku odchodu do dôchodku. Ide o požiadavku Odborového zväzu KOVO, ktoré s týmto zámerom začalo aj petičnú akciu. Šéf Smeru-SD upozornil na to, že o 18 až 20 rokov vek odchodu do dôchodku na Slovensku podľa súčasných pravidiel dosiahne okolo 65 rokov.

"Predstava, že ľudia na Slovensku budú pracovať do sedemdesiatky, ak si uvedomíme, za akých podmienok pracovali v minulosti, je pre mňa neakceptovateľná," zdôraznil. Smer-SD bude preto podľa neho v parlamente hľadať zhodu na tom, aby sa do Ústavy SR dostala horná hranica veku pri odchode do dôchodku.





Dôchodkový vek na Slovensku sa od začiatku tohto roka zvýšil na 62 rokov a 139 dní. Oproti minulému roku tak stúpol o 63 dní. Dôchodkový vek 62 rokov a 139 dní platí na rok 2018 pre poistencov narodených po 31. decembri 1955. Výnimkou sú poistenci, ktorým sa zachováva znížený dôchodkový vek.

"To znamená, že znížený dôchodkový vek poistencom, ktorí pracovali potrebný počet rokov v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie, I. alebo II. kategórii funkcií a ženám podľa počtu vychovaných detí, sa aj naďalej zachováva," uviedol hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder. Do I. pracovnej kategórie patria napríklad práce v baníctve, v jadrových elektrárňach, či v ťažobnom priemysle. V I. alebo II. kategórii funkcií sú policajti a vojaci.

