Na Nemeckom pohári podávajú Slováci obetavé výkony, v dvoch zápasoch inkasovali len jeden gól

AUGSBURG 11. novembra (WebNoviny.sk) - Dva zápasy, dve víťazstvá a iba jeden inkasovaný gól. Taká je doterajšia bilancia slovenskej hokejovej reprezentácie na Nemeckom pohári 2017 v Augsburgu.

Pod vedením trénera Craiga Ramsayho síce neboli Slováci neboli v dueloch proti Američanom ani Nemcom dominantným tímom, ale dokázali v týchto súbojoch streliť päť gólov a v ťažkých situáciách pri tlaku súperov dobrým bránením a obetavými zákrokmi pomohli brankárom Jánovi Lacovi či Patrikovi Rybárovi.

Brankár opäť podržal tím

"Predviedli sme super výkon, od prvého do posledného hráča. Zvládli sme to vynikajúco takticky a brankár nás opäť raz podržal," povedal útočník Marcel Haščák po sobotňajšom víťaznom zápase proti domácim Nemcom (3:0). Tridsaťročný popradský rodák sa v sobotu podieľal na úspechu Slovákov jedným presným zásahom, v reprezentácii sa mu podarilo skórovať po viac ako roku.





"Som rád, že som v reprezentácii opäť skóroval. Medzitým som snáď z každej pozície triafal do žŕdky, teraz to tam padlo. Hodil som to teda za hlavu a urobím všetko pre to, aby sa to rozbehlo," poznamenal Haščák.

Oslávenec zaznamenal víťazný gól

Prvý a zároveň víťazný gól v stretnutí zaznamenal meninový oslávenec Martin Bakoš, rovnako ako Haščák sa presadil v presilovke. "Gól vždy poteší, v reprezentácii ešte viac. Je však jedno, komu tam padne, pretože hráme ako tím. Najviac ma teší triumf družstva," hovoril skromne odchovanec hokeja v Spišskej Novej Vsi.





Reprezentačný debut ako z veľkej knihy v mal sobotu brankár Patrik Rybár. Úspešne zasiahol pri všetkých 23 strelách výberu Nemecka a po súboji mu cenu pre najlepšieho hráča tímu SR v tomto súboji odovzdal Ján Lašák. "Chytalo sa mi dobre, no občas mi tam niečo vypadlo. Verím, že to nabudúce bude ešte lepšie. Som rád, že sme zvíťazili a ja som k tomu prispel svojou troškou," povedal. Jeho výkon vyzdvihol v pozápasovom rozhovore aj kouč Craig Ramsay.

Už v nedeľu o 13.15 h odohrajú Slováci svoj posledný zápas na turnaji, ich súperom bude olympijský tím Ruska. "Bude to ťažký zápas, Rusi majú v tíme veľmi šikovných hráčov. Verím, že s týmto družstvom a naším systémom ich dokážeme potrápiť a možno aj zdolať," povedal Martin Bakoš.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.