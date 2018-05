Na najvyťaženejšej medzinárodnej trase sa za rok uskutočnilo 30 537 letov

BRATISLAVA 7. mája (WebNoviny.sk) - Najvyťaženejšia medzinárodná letecká trasa je medzi Singapurom a malajskou metropolou Kuala Lumpur. Vyplýva to z údajov za dvanásť mesiacov od marca 2017 do februára 2018, ktoré zverejnila britská spoločnosť OAG (Official Airline Guide - Oficiálny letecký sprievodca).

Medzi Singapurom a Kuala Lumpur sa za posledný rok uskutočnilo 30 537 letov, čo vychádza priemerne na 84 letov za deň.



Vo všeobecnosti v prvej dvadsiatke najvyťaženejších trás výrazne dominujú spojenia medzi ázijskými mestami, pričom medzi tými najvyťaženejšími sa často opakujú práve Singapur, Hongkong, ale tiež japonská Osaka či juhokórejský Soul.

Najfrekventovanejším mimoázijským leteckým spojením je linka New York - Toronto, ktorá sa umiestnila s takmer 17-tisíc letmi až na ôsmom mieste. Na štrnástej priečke je linka Dublin - Londýn, na šestnástej New York - Londýn a na devätnástej Amsterdam - Londýn.

Ako píše britská BBC, ani tie najvyťaženejšie medzinárodné linky sa "nechytajú" na niektoré vnútroštátne trasy. Medzi nimi aktuálne vedie linka zo Soulu do obľúbenej juhokórejskej dovolenkovej destinácie Čedžu. Na tejto trase sa za posledných dvanásť mesiacov uskutočnilo 65-tisíc letov, čo vychádza priemerne na 180 letov denne.





Pozrite si náš nový Magazín !

Pravda o sušičoch rúk. Tieto prístroje rozhodne nie sú hygienické!

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.