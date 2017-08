Na moste SNP začínajú s druhou etapou opráv, autá chodia po opravených pruhoch

BRATISLAVA 2. augusta (WebNoviny.sk) – Prvú etapu opravy cesty na Moste SNP v hlavnom meste SR Bratislavy ukončili a začínajú s druhou etapou. Autá tak už chodia po opravených vonkajších pruhoch a počas druhej etapy budú opravovať vnútorné jazdné pruhy.

Ako agentúru SITA informovala Katarína Kohútiková z tlačového oddelenia bratislavského magistrátu, oprava cesty ide podľa plánu. Cestu na Moste SNP začali opravovať v pondelok 3. júla, práce chcú ukončiť do konca augusta.





Opravu môžu ukončiť koncom augusta

Oprava vozovky v rámci prvej etapy zahŕňala opravu vonkajších jazdných pruhov v obidvoch jazdných pásoch. Cestári odstránili pôvodné asfaltové a izolačné vrstvy z povrchu oceľovej mostovky, na ktorú po čistení postupne kládli vrstvy liateho asfaltu. Druhá etapa bude v rovnakej forme a v prípade priaznivého počasia takto do konca mesiaca opravia aj vnútorné jazdné pruhy.

Most, ktorý spája centrum mesta s Petržalkou, je počas celej opravy prejazdný v jednom jazdnom pruhu smerom do Petržalky a v jednom jazdnom pruhu z Petržalky do centra. Cestári pracujú aj cez víkendy a počas sviatkov, lávky pre peších fungujú bez obmedzenia. Cestu opravuje spoločnosť Swietelsky Slovakia v hodnote 1,5 mil. eur. Súťaž vyhrali spomedzi troch uchádzačov. „Som presvedčený, že v septembri budú môcť obyvatelia i návštevníci Bratislavy jazdiť po opravenom moste bez obmedzení,“ poznamenal primátor hlavného mesta SR Bratislavy Ivo Nesrovnal v polovici júla.





Stav plechu oceľovej mostovky je funkčný

Práce navrhli tak, aby rešpektovali požiadavky pre zaťaženie mosta. Opravu odsúhlasili Krajský dopravný inšpektorát, Cestný správny orgán a Dopravný podnik Bratislava. Konštrukciu mosta totiž musia zaťažovať symetricky, aby sa most neporušil.

O oprave cesty na Moste SNP hovoril bratislavský magistrát už dlhšie. Primátor Ivo Nesrovnal sľuboval, že cestu opravia, konkrétny začiatok opravy však dlho nechcel povedať a termín začiatku obnovy magistrát tajil do poslednej chvíle. Aprílová diagnostika mostovky na Moste SNP ukázala, že pôvodný oceľový plech je v dobrom stave. „Stav plechu oceľovej mostovky, oceľových plechov pod vozovkou, je plne funkčný pre ďalšie použitie ako nosný systém plánovanej novej vozovky Mosta SNP,“ uviedol v máji Marek Papajčík z tlačového oddelenia bratislavského magistrátu.

Most SNP, ktorý sa v minulosti volal aj Nový most, je oceľový, cestný, zavesený most cez Dunaj. Je to jediný most v Bratislave, ktorý nemá žiadny pilier v toku rieky Dunaj. V roku 2001 ho vyhlásili za stavbu storočia na Slovensku v kategórii mostné stavby. Celková dĺžka mosta je 430,8 metra, šírka 21 metrov a výška 95 metrov. Most SNP otvorili v roku 1972.

