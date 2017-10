Na lisabonskom Estádio da Luz sa stretnú dvaja portugalskí tréneri

BRATISLAVA 17. októbra (WebNoviny.sk) - Na lisabonskom Estádio da Luz dôjde v stredu ku konfrontácii dvoch portugalských trénerov - domáceho Ruia Vitóriu, ktorý vedie miestnu Benficu, a Josého Mourinha z lavičky anglického Manchestru United.

"Stretneme sa so súperom, ktorý je mimoriadne silný. Musíme byť v strehu, ale určite nebudeme pre jeden zápas meniť spôsob hry a našu filozofiu. Na Manchester United sa pripravíme najlepšie ako vieme. Budeme brať do úvahy fantastickú kvalitu protivníka, ale aj naše schopnosti," vyhlásil pre oficiálny magazín Ligy majstrov Rui Vitória, ktorý počas dvoch sezón na lavičke "lisabonských orlov" doviedol Benficu do štvrťfinále aj osemfinále LM.

Lisabonskí orli

Zároveň ako prvý kouč s týmto mužstvom postúpil zo skupiny dvakrát po sebe. V ročníku 2017/2018 to však Benfica má poriadne nahnuté - doteraz nezískala ani bod a v najbližších dvoch stretnutiach nastúpi proti ManUtd, ktorý vyhral oba doterajšie zápasy.

Obaja kormidelníci na seba prvýkrát natrafili pred 14 rokmi v zápase Portugalského pohára. Bolo to v sezóne 2003/2004. Rui Vitória mal vtedy iba 33 rokov a viedol treťoligové mužstvo Vilafranquense, zatiaľ čo Mourinho sedel na lavičke FC Porto a na konci spomenutého ročníka zdvihol nad hlavu "ušatú trofej" pre víťaza LM.

Ušatá trofej Ligy majstrov

"Pamätám sa, že keď som začínal trénerskú kariéru, hrali sme na starom portskom štadióne. Bola to pre nás nevídaná skúsenosť. Môj tím vtedy podľa očakávania prehral (0:4), ale po stretnutí sme sa s mojím náprotivkom dlho rozprávali. Povzbudil ma a povedal, že verí tomu, že sa ako tréner raz presadím. Z neho sa stala veľká osobnosť, ktorá otvorila dvere do európskeho futbalu mnohým portugalským hráčom a hlavne trénerom. Nie je náhoda, že až šesť klubov v LM má dnes trénera z Portugalska. To, že je nás v tejto súťaži viac, je predovšetkým zásluha Josého Mourinha," doplnil 47-ročný Rui Vitória.

Na finalistu uplynulého ročníka LM Juventus Turín čaká v D-skupine dôležité meranie síl proti Sportingu Lisabon. Obaja súperi nazbierali po tri body. Stredopoliar "starej dámy" Sami Khedira si uvedomuje, že prekonať portugalskú prekážku nebude ľahké.

Juventus Turín

"Sporting v úvodných dvoch vystúpeniach ukázal, že to nie je jednoduchý protivník. Sú to Portugalčania, radi sa hrajú s loptou. Musíme byť veľmi trpezliví a od začiatku sa nehrnúť bezhlavo za gólmi," prezradil 30-ročný nemecký reprezentant pre Sky Sport Italia.

Juventus v sobotu nestačil v Serie A na Lazio Rím (1:2) a ukončil dlhú 41-zápasovú domácu sériu bez prehry v tejto súťaži. Sporting si svoj duel Portugalského pohára predohral už vo štvrtok, na ihrisku tímu Oleiros zvládol úlohu favorita a vyhral 4:2.

"Splnili sme náš cieľ. Súperovi sme dovolili veľmi málo, premenili sme šance a z psychologického pohľadu sme dosiahli dôležité víťazstvo, čo bolo súčasťou našej stratégie na zápas v Turíne," skonštatoval pre klubový web tréner Sportingu Jorge Jesus.

V ďalšom stretnutí sa jeden z ašpirantov na celkové prvenstvo FC Barcelona pokúsi proti gréckemu Olympiakosu Pireus získať do tabuľky "déčka" tretí triumf. "Blaugranas" cez víkend v španielskej La Lige uhrali cennú remízu na pôde Atlética Madrid (1:1).

Argentínčan Lionel Messi nepredviedol na štadióne Wanda Metropolitano svoj typický výkon, podľa kouč katalánskeho tímu Ernesta Valverdeho sa pod to podpísala únava z nedávnych zápasov za rodnú krajinu v kvalifikácii o postup na MS 2018. "Súhlasím, že Lionel je po posledných stretnutiach unavený. Vieme však, že sa dokáže rýchlo vrátiť do formy. Taktiež si uvedomujeme, aký rešpekt vzbudzuje u svojich súperov," povedal 53-ročný šéf barcelonského trénerského štábu.

