Na japonské pobrežie vyplavilo čln so severokórejskými rybármi, polícia ich vzala do väzby

TOKIO 24. novembra (WebNoviny.sk) - VIDEO Na severnom pobreží Japonska vyplavilo čln s ôsmimi mužmi, ktorí tvrdia, že sú rybári zo Severnej Kórey.

Polícia prefektúry Akita našla skupinku v meste Jurihonjó po tom, ako prijala telefonát o podozrivých osobách a následne ich odviedla do väzby. Neskôr našla v prístave aj ich drevenú loď. Muži sa podľa ich výpovedí do krajiny dostali po tom, ako sa im počas rybolovu pokazil čln a prúd ich odniesol do japonských vôd.





Polícia uviedla, že rybári boli v dobrom zdravotnom stave a zvládali kráčať bez pomoci. Ich prípad už je predmetom vyšetrovania, vyjadril sa tajomník japonskej vlády Jošihide Suga s tým, že sa vyšetrovatelia zamerajú aj na možnosť nelegálneho rybolovu.

Muži údajne lovili kalmáre. Vyšetrovatelia podľa japonských médií predpokladajú, že sa rybári nepokúšali ujsť z ich rodnej krajiny a chcú sa vrátiť domov.





Japonsko sa často stretáva so zablúdenými severokórejskými loďami vo svojich vodách. Pobrežná stráž musela už viackrát zakročiť a zachrániť zblúdilých rybárov, objavili sa však aj prípady, keď na pobrežie vyplavilo loď s mŕtvou posádkou.

Minulý týždeň úrady zachránili troch severokórejských rybárov po tom, ako sa im prevrátil čln. Neskôr ich previezli na ďalšiu rybársku loď, ktorá ich odviezla domov. Úteky zo Severnej Kórey do Japonska cez more nie sú bežné.

Informácie pochádzajú z agentúry AP a webstránky www.bbc.com.

