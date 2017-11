Na horách hrozí silný vietor, výstraha platí aj pre niektoré okresy

BRATISLAVA 25. novembra (WebNoviny.sk) – Výstrahu najnižšieho 1. stupňa pred silným vetrom na horách vydal pre sobotu Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Zároveň pred vetrom, ktorý v nárazoch môže mať silu 110 až 135 kilometrov za hodinu, varuje aj Horská záchranná služba (HZS).

Od 1000 metrov je snehová pokrývka

Podľa informácií z webstránky HZS, hrozia prudké nárazy vetra v polohách od 1500 metrov nad morom vo Vysokých, Nízkych a Západných Tatrách a tiež v Malej a vo Veľkej Fatre.





Okrem toho je približne od výšky 1000 metrov nad morom súvislá snehová pokrývka, v najvyšších polohách sú zimné podmienky, v stredných horských polohách sú chodníky namrznuté a na skalách môže byť poľadovica. Všetci, čo sa v tomto období vyberú do hôr, musia myslieť aj na to, že okolo 16:00 sa už stmieva.

Výstrahy aj pre ďalšie časti Slovenska

Silný vietor, no so slabšími nárazmi (s rýchlosťou 65 - 70 km/h), by mal v sobotu fúkať aj na Záhorí a tiež v niektorých okresoch Trnavského a Nitrianskeho kraja, konkrétne okresoch Piešťany, Hlohovec, Topoľčany, Nitra, Zlaté Moravce a Levice. Platí tu tiež výstraha najnižšieho, 1. stupňa.





