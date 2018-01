Myslivečková a Csölley sú 17. po krátkom tanci na ME v krasokorčuľovaní

MOSKVA 19. januára (WebNoviny.sk) - Slovenskí reprezentanti Lucie Myslivečková a Lukáš Csölley figurujú po krátkom tanci na majstrovstvách Európy v krasokorčuľovaní 2018 v Moskve na 17. mieste a kvalifikovali sa do sobotňajšieho voľného tanca.

Myslivečková a Csölley sú spokojní

Slovenskí taneční v piatok popoludní predviedli na rytmy rumby a samby veľmi dobrý výkon a od rozhodcov dostali 54,71 bodu.





"Obaja sme spokojní, mali sme dobrý pocit na ľade a predviedli sme svoje maximum," povedala Lucie Myslivečková, doplnil ju Lukáš Csölley: "Pri niektorých elementoch sme čakali trochu vyššie známky, posledná kroková pasáž mala len úroveň jedna, hoci zvyčajne sa pohybuje medzi 2-3. Ale to závisí aj od toho, ako to vidí technický panel, my sme naozaj ukázali maximum."

Prvú časť ovládli obhajcovia titulu

Na decembrovom domácom šampionáte Myslivečková spadla pri twizzloch, no teraz nemala obavy pred týmto prvkom. "Na tréningu sme kládli dôraz na twizzle, točila som aj desať naraz. Nekazila som, a tým som získala potrebné sebavedomie," povedala Myslivečková.

Prvú časť súťaže tanečných párov na ME 2018 ovládli obhajcovia titulu z Ostravy 2017 Gabriella Papadakisová s Guillaumom Cizeronom z Francúzska (81,29 b.).

Pred sobotou majú náskok takmer siedmich bodov pred ruskou dvojicou Alexandra Stepanovová, Ivan Bukin (75,38), tretí Taliani Anna Cappelliniová s Lucom Lanottem dostali od rozhodcov 74,76 bodu. Voľný tanec je na programe v sobotu od 11.40 h SEČ.

Majstrovstvá Európy v krasokorčuľovaní

piatok



Tance na ľade – krátky tanec: 1. Gabriella Papadakisová, Guillaume Cizeron (Fr.) 81,29 b., 2. Alexandra Stepanovová, Ivan Bukin (Rus.) 75,38, 3. Anna Cappelliniová, Luca Lanotte (Tal.) 74,76, 4. Jekaterina Bobrovová, Dmitrij Soloviov (Rus.) 74,43, 5. Charlene Guignardová, Marco Fabbri (Tal.) 71,58, 6. Penny Coomesová, Nicholas Buckland (V. Brit.) 69,45, … 17. Lucie Myslivečková, Lukáš Csölley (SR) 54,71 – postúpili do voľného tanca

