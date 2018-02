Myslivečková a Csölley na ZOH 2018 v Pjongčangu zaostali za osobným maximom o 65 stotín bodu

PJONGČANG 20. februára (WebNoviny.sk) - Slovenskí reprezentanti Lucie Myslivečková a Lukáš Csölley obsadili v súťaži tanečníkov na ľade na zimných olympijských hrách v kórejskom Pjongčangu konečné 20. miesto.

Dvadsaťosemročná česká rodáčka a o rok mladší Bratislavčan po pondelkovej 19. pozícii v krátkom tanci s bodovým hodnotením 59,75 bodu sa v utorkovom voľnom tanci na hudbu z filmu Kabaret nevyhli miernym zaváhaniam a za svoje vystúpenie dostali 82,82 bodu, čo ich v súčte 142,57 bodu zaradilo na chvost výsledkovej listiny v tejto časti súťaže.





Za svojim osobným maximom v celkovom súčte zaostali iba o 65 stotín bodu, dosiahli ho v septembri 2017 na olympijskej kvalifikácii v nemeckom Oberstdorfe.

Kraťas´ si užili viac ako voľný tanec

Voľný tanec nebol v podaní slovenského krasokorčuliarskeho páru taký ladný a uvoľnený ako krátka podoba programu deň predtým.





Vstávanie o štvrtej ráno, tréning o 6.45 h a veľké finále krátko po desiatej, to dá poriadne zabrať. Aj preto posledné dvadsiate miesto medzi finálovou dvadsiatkou zbytočne neriešili. Základný cieľ dostať sa do olympijského voľného tanca v Kangnungu splnili. Na viac zrejme výkonnostne nemajú.

"Každé preteky sú iné, aj bodové hodnotenie sa líši, ťažko to porovnávať. ´Kraťas´ sme si užili viac ako voľný tanec, už sa dostavila aj únava a podvedome sme cítili splnený cieľ. A či ma limitovalo predtým zranené rameno? V tréningoch je to vždy horšie ako v pretekoch. V nich mi pomáha adrenalín," uviedla Lucie Myslivečková.

Liza Minelli bol Luciin sen

Keď počas jazdy slovenského páru naskakovalo priebežné hodnotenie od rozhodcov, jeden zo štvorčekov sa sfarbil do červena. Znamená to nevydarený tanečný prvok. Lukáš Csölley vysvetlil, že išlo zrejme o krokovú pasáž v závere.

"Predposledná figúra voľného tanca, kroková pasáž, nám nevyšla. Tam zvyknú ísť body veľmi rýchlo dolu podľa toho, čo sa predvedie," povedal 27-ročný Bratislavčan. "Viac nabudení sme išli do krátkeho tanca, druhý deň je vždy náročnejší na koncentráciu," priznal po chvíli.

Samostatnou kapitolou na ceste k úspechu v tancoch na ľade sú hudba a kostýmy. Otázka znela, prečo Liza Minelliová, skladba Mein Herr a film Kabaret? "Liza Minelli bol Luciin sen, ale aj mne to rýchlo prirástlo k srdcu. Býva to aj tímový výber, ale dôležité je, aby sme sa my dvaja na ľade cítili hudbu čo najlepšie," ozrejmil Lukáš Csölley.

Popísal aj situáciu, čo sa deje, keď sa ráno jeden z partnerov zobudí v horšej nálade. Čo musí teda urobiť druhý, aby nastalo zladenie pred dôležitou súťažou? "Snaží sa prispôsobiť tomu druhému. Keď sa chce ten druhý rozprávať, treba sa rozpráva, a platí to aj naopak. Dôležitá je koncentrácia na spoločný cieľ," uviedol.

"Faux pas" Papadakisovej

Lucie Myslivečková sa nevyhla odpovedi mna otázku, či už v kariére zažila podobné nešťastné "faux pas", aké sa prihodilo v krátkom tanci renomovanej Francúzke Gabrielle Papadakisovej. Dvojnásobnej majsterke sveta a už aj čerstvej olympijskej vicešampiónke sa rozopla horná časť šiat upevnená okolo krku a nechtiac jazdila s odhaleným ľavým prsníkom.





"Na pretekoch sa mi to nestalo, ale počas tréningu aj dnes ráno mi vzadu povolili šaty a Lukášovi sa zasa roztrhol rukáv. Tieto šaty boli pomerne komplikované pri zdvíhačkách, ale približne za 20 minút nám to zašili a všetko bolo v poriadku. Lukášovi sa často stáva, že pri zdvíhacích figúrach mu povolia ´gate´," uviedla rodáčka z Čeladnej Myslivečková. "Dnes sa museli ukázať kórejské šičky. Sami sme to nemuseli riešiť, ale na iných pretekoch si šijeme aj sami," pridal v dobrej nálade Csölley.

Na otázku, ako vidia svoju spoločnú budúcnosť na ľade, Csölley nechcel ponúkať predčasné závery. "Máme za sebou dva náročné a dlhé roky a pred sebou ešte majstrovstvá sveta na konci tejto sezóny. V tejto chvíli je však predčasné hovoriť, čo bude ďalej. Po sezóne si na to sadneme a rozhodneme sa," zakončil Csölley.

