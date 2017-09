Muž vbehol do plameňov na festivale Burning Man, ťažkým zraneniam podľahol

BLACK ROCK CITY 4. septembra (WebNoviny.sk) - Muž, ktorý vbehol do plameňov na festivale Burning Man, o niekoľko hodín neskôr v nemocnici podľahol ťažkým popáleninám.

Štyridsaťjedenročný Aaron Joel Mitchell sa podľa polície počas pálenia obrovskej drevenej sochy dokázal dostať cez dve skupiny ochrankárov, ktoré tvorili bezpečnostný perimeter .

Mitchell nebol pod vplyvom alkoholu

Podľa šerifa nevadského okresu Pershing Jerryho Allena bolo na mieste asi 50-tisíc ľudí, keď sa hasičom podarilo Mitchella vytiahnuť z plameňov. Následne ho letecky previezli do popáleninového centra nemocnice UC Davis, kde však v nedeľu ráno zomrel.





Lekári potvrdili, že nebol pod vplyvom alkoholu, no čakajú ešte na celkové výsledky toxikologických testov. "Nevieme, či to spravil zámerne alebo ho k tomu podnietili drogy. Tým si zatiaľ nie sme istí," uviedol šerif.

Organizátori podujatia v stanovisku oznámili, že rušia pálenia plánované cez deň, no záverečné pálenie chrámu naplánované v nedeľu na ôsmu večer miestneho času sa uskutoční.

Na akcii, ktorá sa každoročne koná v púšti Black Rock, asi 160 kilometrov severne od Rena, sa tento rok zúčastnilo viac ako 70-tisíc ľudí. V súvislosti s Mitchellovou smrťou im organizátori ponúkli možnosť využiť psychologické poradenstvo.

Ľudská reťaz okolo plameňov

Podľa šerifa Allena sa ľudia už aj v minulosti pokúšali vbehnúť do plameňov a zaznamenali aj poranenia, keď si chceli na pamiatku uchmatnúť kúsok sochy alebo sa prechádzali po horúcich uhlíkoch, no organizátorom sa darilo im v tom úspešne brániť s pomocou vlastných ochrankárov, ktorí tvoria okolo plameňov ľudskú reťaz. On sám si vraj za svojich 15 rokov služby v okrese nepamätá, že by tam niekto zahynul.

Deväťdňový festival zvyčajne kulminuje v sobotu večer pálením 12-metrovej drevenej sochy symbolizujúcej znovuzrodenie a končí sa v pondelok ráno po nedeľnom pálení chrámu. Podujatie vzniklo v San Franciscu a v roku 1990 sa presunulo do Nevady.

