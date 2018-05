Muž sa nevrátil z túry v Strážovských vrchoch, po piatich dňoch ho záchranári našli mŕtveho

BRATISLAVA 10. mája (WebNoviny.sk) - Horskí záchranári hľadali 41-ročného turistu v Strážovských vrchoch od soboty, vo štvrtok popoludní ho našli mŕtveho.

Muž v sobotu ráno odišiel na túru do Strážovských vrchov, ktoré nie sú zásahovým územím HZS, odkiaľ sa ani do neskorých večerných hodín nevrátil. Príbuzní sa s ním počas dňa skúšali spojiť telefonicky, ale telefón bol nedostupný. Polícia sa pokúšala lokalizovať mobilný telefón, ale bezvýsledne. Ešte v ten večer boli do pátracej akcie nasadení záchranári HZS z Oblastného strediska Veľká Fatra, ktorí prešli červeno značený turistický chodník z Fačkovského sedla po Čičerman.



Nezvestného sa nájsť nepodarilo. Nasledujúci deň a rovnako ďalšie tri dni pokračovala rozsiahla pátracia akcia, do ktorej sa okrem polície, záchranárov a psovodov HZS z viacerých oblastných stredísk zapojila tiež Letka Ministerstva vnútra SR, kolegovia nezvestného a množstvo dobrovoľníkov. Pátranie bolo opäť neúspešné.

Až vo štvrtok popoludní nezvestného turistu našli bez známok života v strmom lesnom teréne v lokalite medzi Čelom a Úplazom. Záchranári HZS následne transportovali telesné pozostatky nebohého k zaparkovaným autám pri turistickom chodníku, kde telo odovzdali obhliadajúcemu lekárovi a príslušníkom PZ SR. Príčina úmrtia bude predmetom nasledujúcich vyšetrovacích úkonov.

