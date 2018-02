Musíme hrať zodpovedne z defenzívy a so srdcom, vraví adept na slovenského kapitána Surový

BRATISLAVA 5. februára (WebNoviny.sk) - Jeden z nich má 38 rokov, druhý 24 a obaja budú nováčikovia v slovenskom hokejovom tíme na blížiacich sa zimných olympijských hrách.

Krištofova premiéra na vrcholnom podujatí

Ladislav Nagy bude najstarší a napriek doterajšej absencii pod piatimi kruhmi aj najskúsenejší vo výbere kanadského trénera Craiga Ramsayho, Michal Krištof si zasa ako líder produktivity slovenskej Tipsport ligy odbije reprezentačnú premiéru na vrcholnom podujatí.

"Už sme sa stihli trochu porozprávať v šatni tí, čo sme dorazili trochu skôr a bolo to príjemné. Nech nám dobrá nálada vydrží čo najdlhšie," povedal Ladislav Nagy po prvom jedinom tréningu v Bratislave pred utorkovým odletom na Kórejský polostrov. "Teším sa na olympiádu, kto by sa netešil. Môžem sľúbiť, že budeme bojovať čo najlepšie za Slovensko. My starší spolu s Tomášom Surovým či Tomášom Starostom budeme na ľade aj mimo neho pomáhať mladším. Budeme sa snažiť," odhodlane vravel tipsportligový líder Košíc Ladislav Nagy.

Turnaj bude otvorený

Michal Krištof sa nebojí žiadneho súpera, hoci mená ako Rusko a USA vzbudzujú rešpekt. "Áno, Rusi budú mať najväčšie mená, ale myslím si, že vyhrať môže každý nad každým. Nebude to také, aby tam niekto valcoval. Turnaj bude otvorený," vravel stredný útočník Nitry Krištof. Recept na úspech nemá, ale bojovnosť musí byť základ. "Keď budeme hrať ako na turnajoch predtým, keď budeme bojovať, a dáme do toho srdce, bude to dobré. A či som si schoval góly aj do Pjongčangu? Dúfam, že s Maťom Paulovičom niečo dáme aj tam, ale je úplne jedno, kto tie góly strelí. Dôležitá je pomoc mužstvu," pokračoval Krištof.





Osem rokov dozadu sa v televízii díval na spanilú jazdu slovenských hokejistov olympijským turnajom v kanadskom Vancouveri, kde v elitnej svetovej konkurencii hráčov z NHL tesne skončili bez medaily na 4. mieste po záverečných prehrách s Kanaďanmi a Fínmi.

Demitrova žŕdka

"Vancouver mi zo všetkých olympiád asi najviac utkvel v pamäti. Boli tam všetci najlepší hráči z NHL, vtedy ešte aj Paľo Demitra. Tá jeho žŕdka v závere zápasu s Kanadou nás možno obrala aj o finále. Na to spomínam vari najviac," odpovedal Krištof na otázku, čo sa mu z olympijskej minulosti vynorí v pamäti ako prvé.

Dvojo olympijských turnajov má za sebou útočník Tomáš Surový. Jeden z najlepších hráčov úradujúceho majstra z Banskej Bystrice nechýbal v roku 2006 v Turíne ani pred štyrmi rokmi v Soči. Teraz si teda do tretice vyskúša, ako chutí hokej pod piatimi olympijskými kruhmi, hoci bez najlepších hráčov sveta z NHL.

Olympiáda je športový sviatok

"Olympiáda je športový sviatok a je jedno či je to prvýkrát alebo piaty či šiesty raz. Teším sa na všetko, ale v prvom rade tam idem hrať hokej. A robiť to čo najlepšie. Tlaky určite vnímam, ale treba sa upokojiť, skoncentrovať a dobre naladiť od prvého zápasu. To sa dá dosiahnuť pokorou a tvrdou prácou. Samozrejme, začíname proti najväčším favoritom Rusom. Platí, že musíme hrať zodpovedne z defenzívy a so srdcom," myslí si 36-ročný Surový, jeden z adeptov na kapitána slovenského tímu.

A s čím by bol spokojný po záverečnom prílete na Slovensko? "Nech sme všetci spokojní a so vztýčenou hlavou sa môžeme pozrieť na robotu, ktorú sme odviedli," zaželal si Surový.

