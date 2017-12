Musíme hájiť svoje národné záujmy, vyhlásil nový poľský premiér Morawiecki

VARŠAVA 12. decembra (WebNoviny.sk) - Poľsko musí hájiť svoje národné záujmy a svoj národný charakter, vyhlásil v utorok nový poľský premiér Mateusz Morawiecki. "Drahá Európa! Poľský diel dozaista perfektne pasuje do európskeho puzzle, ale nesmie sa tam strkať zlým smerom alebo nasilu," prihovoril sa čerstvý premiér poeticky ostatným členským krajinám EÚ.

Ohradil sa tiež proti plánu vytárať takzvanú dvojrýchlostnú Európu, čo by podľa neho "rozdelilo Európu na tých lepších a na tých horších". Pri takomto scenári by podľa neho boli favorizované "silnejšie krajiny", pričom napríklad Poľsko by na tom tratilo. "A to nie je správne," zakončil nový poľský premiér.

Poľský parlament by mal v stredu krátko po polnoci hlasovať o dôvere novej vláde. Keďže však má vláda v parlamente jasnú väčšinu, hlasovanie by malo byť len formalitou.

Hlasovanie o dôvere novej vlády

Nová vláda vedená Morawieckym, ktorý bol doteraz podpredsedom vlády a ministrom financií, sa ujala svojej funkcie v pondelok na ceremónii v prezidentskom paláci vo Varšave. Doterajšia premiérka Beata Szydlová bude v novej vláde pôsobiť na poste podpredsedníčky. Všetci ministri doterajšej Szydlovej vlády si podržali svoje posty, v januári by však mala prísť ďalšia reforma vlády.





Stále nie je úplne jasné, prečo k výmene na poste premiérky, o ktorom rozhodla vládnuca strana Právo a spravodlivosť, vôbec došlo. Podľa pôvodných informácií poľských médií mal Szydlovú na premiérskom poste vystriedať predseda Práva a spravodlivosti Jaroslaw Kaczynski, čo sa však nestalo.

Právo a spravodlivosť

Podľa minulotýždňových komentárov chcel Kaczynski formalizovať svoju vedúcu úlohu v krajine, ktorú v skutočnosti zastáva už od nástupu jeho strany k moci aj bez toho, že by disponoval nejakou štátnou funkciou.

Oficiálnou verziou, o ktorej teraz hovoria predstavitelia Práva a spravodlivosti, je to, že vláda sa musí viac koncentrovať na ekonomické otázky, v čom bude nový premiér kompetentnejší ako Szydlová.

Nie všetci však tomuto vysvetleniu veria a na neoficiálnej úrovni sa veľmi často spomína skôr verzia, podľa ktorej bola síce Szydlová populárna v Poľsku, no v zahraničí bola tvárou aktuálnych zmien v tejto krajine, ktoré mnohí považujú za antidemokratické.

Výmena na poste premiérky tak podľa týchto úvah bola skôr psychologickým ťahom uskutočneným v záujme zlepšiť obraz krajiny v zahraničí.

