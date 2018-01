Murray sa odhlásil z Australian Open, na prvom grandslame sezóny nebude hrať ani Nišikori

MELBOURNE 4. januára (WebNoviny.sk) - Britský tenista Andy Murray sa odhlásil z melbournských grandslamových Australian Open 2018.

Informácia, ktorú vo štvrtok potvrdili organizátori turnaja, prišla iba dva dni po tom, ako zrušil účasť na turnaji ATP v Brisbane pre pretrvávajúce problémy s bedrom. Päťnásobný finalista Australian Open sa tak nepostaví na štart podujatia, ktoré sa začína 15. januára.

"Bohužiaľ, tento rok v Melbourne hrať nebudem, nie som pripravený súťažiť," uviedol Murray a dodal: "V krátkom čase odcestujem domov, aby som posúdil všetky možnosti."

Murray možno pôjde na operáciu

Pred pár dňami na sociálnych sieťach 30-ročný niekdajší líder svetového rebríčka uviedol: "Musím prehodnotiť možnosti. Pochopiteľne, pokračovanie rehabilitácie je jednou z nich - dopriať tomu miestu viac času na zotavenie. Operácia takisto prichádza do úvahy, ale šanca na úspešný výsledok nie je taká vysoká, ako by sa mi pozdávalo. Vnímam to teda ako druhú voľbu a dúfam, že sa intervencii vyhnem. Musím však túto alternatívu brať na vedomie, akokoľvek sa nádejám v iný vývoj."





Brit 12. júla prehral s Američanom Samom Querreym vo štvrťfinále Wimbledonu na tráve v Londýne, neskôr sa odhlásil z Montrealu, Cincinnati aj newyorských US Open a 21. augusta ho na čele singlového renkingu ATP vystriedal Španiel Rafael Nadal. Murray vo svojom prvom funkčnom období panoval 41 týždňov od 7. novembra 2016.

Nišikori má problémy zo šľachou na ruke

Z prvého grandslamového turnaja sezóny sa odhlásil aj Kei Nišikori. Japonský tenista sa nestihol plne zotaviť zo zranenia šľachy pravej ruky. Informoval o tom v stredu prostredníctvom emailu jeho agent Olivier van Lindonk.

"Australian Open je mojím obľúbeným grandslamom. Moja rehabilitácia je na dobrej ceste, ale nie som stopercentne pripravený pre päťsetové súboje," uviedol tenista prostredníctvom svojho agenta.

Nišikori sa ešte predtým odhlásil z turnaja ATP World Tour 250 Brisbane International presented by Suncorp (31. decembra 2017.- 7. januára 2018) i z ATP World Tour 250 Sydney International na tvrdom povrchu v austrálskom Sydney (7. - 13. januára 2018).

Dvadsaťosemročný finalista newyorských grandslamových US Open 2014 sa nachádza až na 22. mieste v singlovom renkingu po tom, ako zo zdravotných dôvodov vynechal väčšinu druhej polovice sezóny 2017. V minulosti figuroval aj na 4. pozícii. Zverenec Michaela Changa a Danteho Bottiniho dosiaľ naposledy bol v zápasovej záťaži 9. augusta v kanadskom Montreale, kde v 2. kole prehral s Francúzom Gaelom Monfilsom 7:6 (4), 5:7, 6:7 (6).

