Muguruzová-Blancová zdolala vo finále Wimbledonu Venus Williamsovú

LONDÝN 15. júla (WebNoviny.sk) - Španielska tenistka Garbine Muguruzová-Blancová nasadená ako štrnásta zvíťazila za 77 minút 7:5, 6:0 nad americkou desiatkou podujatia Venus Williamsovou v sobotňajšom finále dvojhry žien na treťom grandslamovom turnaji sezóny Wimbledone v Londýne (3. - 16. júla, celková dotácia 31,6 milióna libier, tráva).

Pre nepriazeň počasia sa hralo pod zatiahnutou strechou Centre Courtu. V prvej časti odvrátila Muguruzová-Blancová dva setbaly za sebou pri vlastnom podaní v desiatom geme, odvtedy dominovala, napokon nazbierala deväť gemov bez prerušenia.

Nadviazala na úspech z Madridu

Dvadsaťtriročná premožiteľka Slovenky Magdalény Rybárikovej (6:1, 6:1) zo štvrtkového semifinále Muguruzová-Blancová získala svoj druhý singlový titul na veľkej štvorke po parížskom antukovom vrchole Roland Garros 2016. Priamo v britskej metropole sa "rodine Williamsových" revanšovala za prehru s momentálne tehotnou Serenou v predvlaňajšom finále.

Pätnástka aktuálneho oficiálneho počítačového poradia Muguruzová-Blancová si pripísala svoj okrúhly 300. zápasový úspech vo dvojhre podľa databázy WTA. V bilancii zo vzájomných súbojov s Venus znížila na 2:3. Nadviazala na úspech 6:2, 3:6, 6:2, ktorý dosiahla v máji na antuke v Madride.

Druhá trofej v španielskych rukách

Venezuelská rodáčka je druhou Španielkou s trofejou vo dvojhre na medzinárodných otvorených majstrovstvách Anglicka po Conchite Martínezovej, ktorá sa presadila v sezóne 1994 a teraz trénersky pomáhala Muguruzovej-Blancovej namiesto Sama Sumyka absentujúceho z rodinných dôvodov.

Keď Martínezová triumfovala v All England Lawn Tennis and Croquet Clube, vo finále zdolala 37-ročnú Američanku s českým pôvodom Martinu Navrátilovú. Toľko má teraz Venus a bola odvtedy najstaršou finalistkou.

Wiliamsová so siedmimi titulmi

Tridsaťsedemročná V. Williamsová sa nestala najstaršou singlovou šampiónkou na Majors v tzv. Open Ere. Zostáva na siedmich tituloch, z nich piatich pri Temži (okrem Wimbledonu 2000, 2001, 2005, 2007 a 2008 má na konte aj US Open 2000 a 2001). Vlani sa prebojovala do semifinále, nestačila v ňom na Nemku Angelique Kerberovú.



O trofej s akoby symbolickým pomenovaním Venus Rosewater Dish si zahrala premiérovo od roku 2009 a celkovo deviaty raz. Bol to jej jubilejný 20. Wimbledon. Staršia zo sestier Williamsových má v grandslamových finále bilanciu 7:9.

Do soboty naposledy prehrala v zápase takejto dôležitosti s niekým iným ako so Serenou už na newyorských US Open 1997, prekonala ju Švajčiarka Martina Hingisová.

V pondelok sa vráti do Top 5

Šampiónka si odnáša 2000 bodov do singlového renkingu WTA a prémiu 2,2 milióna libier pred zdanením, zdolanú uteší 1300 bodov a 1,1 milióna libier brutto. Niekdajšia dvojka počítačového poradia Muguruzová-Blancová sa v pondelok vráti do Top 5.

Bývalá líderka systému Venus bude 17. júla na deviatej priečke. V nedeľu o 15.00 h SELČ sa vo finále dvojhry mužov stretnú Švajčiar Roger Federer a Chorvát Marin Čilič.

Wimbledon - dvojhra žien - finále

I. set

Venus otvorila finále esom, ale pokazeným forhendovým volejom klesla na nepríjemných 30:30. Parádnym bekhendom popri čiare však získala prvý gem. Muguruzová-Blancová začala na servise dvojchybou, ale potom sa účinne rozpodávala, pomohla jej to zbaviť sa nervozity - 1:1 po šikovnom bekhendovom skrátení.

Američanka sa bez väčších ťažkostí posunula na 2:1. Španielka v pohode kontrovala. Hralo sa o právo prvého úderu na vynútenie tlaku, obe riskovali na returne ako pri futbalových penaltách, neustupovali od základnej čiary, kým nemuseli.

Medzihry bolo minimum. Platilo to aj v piatom geme, po ktorom Venus viedla 3:2. Predmetnú hru získala na nulu, vyznievala sebavedomejšie, istejšie a usadenejšie.



Muguruzová-Blancová v šiestom geme lacno zlyhala z bekhendu a dvojchybou spadla na 30:30. Venus si dodala brejkbal famóznym krížnym forhendovým obhodením z ťažkej defenzívy. Američanka si sama zmarila šancu unáhleným forhendovým výstrelom. Španielka si pomohla esom a vynútila si forhendovú chybu súperky - 3:3, z mráčka nezapršalo.

Venus načala siedmu hru dvojchybou. Za stavu 15:15 mala šťastie, že Muguruzová-Blancová nebola tvorivejšia v obojstrannej hektike pri sieti.

Španielka si razantným bekhendom popri čiare dopriala nádej v podobe stavu 30:30 a druhá dvojchyba v geme nastavila zhodu, nestihnutý bekhend Američanky do siete ešte jednu a ďalší nestihnutý bekhend - tentoraz za - dokonca znamenal brejkbal.



Venus určite kvitovala prepálený hrateľný return odvážneho druhého podania a mala aj gembal, ale znova vyprodukovala dvojchybu. Napravila ju esom a potom predsa len dala na 4:3.

Povzbudená Venus následne ponúkla bekhend na potlesk, ale Muguruzová-Blancová sa neroztriasla, poľahky vyrovnala na 4:4. Američanka ešte suverénnejšie upravila na 5:4, Španielka išla podávať proti neúspechu v prvom sete. Venus si ju povodila "pravá - ľavá", zakončila to bekhendom do rohu.

Vzápätí zbytočne prehnala bekhendový return, Muguruzová-Blancová o niečo vynútenejšie pokazila forhend. Pri skóre 15:30 lacno zlyhala z rovnakej strany a náhle čelila setbalom. Pri prvom v dlhočiznej výmene privítala forhend Američanky do siete, proti druhému si pomohla efektívnym servisom na téčko. Španielka brutálne zrýchlila svoju hru, vyslúžila si 5:5.



Povzbudená Muguruzová-Blancová podobnou ofenzívou preklopila v jedenástej hre na 30:15, Venus si prospela servisom, ale ocitla sa na pätách a privodilo to brejkbal. Momentum sa pohýnalo k Španielke, tá nezvládla forhendový lift. Forhendovým prítlakom si však dodala ďalšiu možnosť a Američanka zlyhala z forhendu v nemilosrdnej prestrelke.

Muguruzová-Blancová tentoraz išla podávať na set a pocitovo to korešpondovalo s dianím na kurte, lebo na rozdiel od Venus dokázala v koncovke vystupňovať svoj výkon. Samozrejme, odvrátenie dvoch setbalov k tomu vzpružilo jej psychiku.

Španielka síce bola trestuhodne nedôrazná pri nábehu, ale vynútila si chybu Američanky (15:15), opäť zabrala sériou tvrdých zásahov (30:15) a potom zázračne našla defenzívnym bekhendom dvorec (40:15). Proti prvému setbalu Venus vyrukovala s rezolútnym útokom, pri druhom však poslala bekhend do siete.

II. set

Španielka bola hore a dvojchyba Venus proti druhému brejkbalu vo vstupnom geme druhej časti to len zdôraznila. Američanka pritom mala 30:0 aj gembal. Muguruzová-Blancová potvrdila únik na 30, pričom spočiatku mala náskok 40:0.

Pridala k tomu brejk v tretej hre: bekhendovým obhodením si utvorila príležitosť a potom súperke "vytĺkla bloky". Venus nefungovala zmenu taktiky na častejšie nábehy vzhľadom na rastúcu prevahu Španielky zozadu.



Keď sa Muguruzová-Blancová bez citeľnejšej zápletky dostala bekhendovým krosovým obhodením na 4:0, vyhliadky veteránky boli už iba v rovine teórie. Prehrala sedem gemov v rade. A prišiel aj ôsmy. Američanka bez fiftínu spadla na 0:5, bolo v podstate hotovo.

Venus od nepremenenia setbalov zrazu nemala čím zastaviť rozlet Španielky, duel sa postupne menil na jednosmerku. Muguruzová-Blancová si dodala tri mečbaly, pri treťom zastavila hru a mala pravdu, ukázalo Jastrabie oko.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.