MŠK Žilina sa v odvete 2. predkola Ligy majstrov na pôde FC Kodaň pokúsi o zázrak

KODAŇ 19. júla (WebNoviny.sk) - Futbalisti úradujúceho slovenského šampióna MŠK Žilina celú uplynulú sezónu bojovali o účasť v pohárovej Európe v stredu budú mať 90 minút na to, aby odvrátili hrozbu lúčenia sa so scénou v najkratšom možnom termíne.

Žilinčania v minulotýždňovom domácom úvodnom meraní síl prehrali 1:3 s FC Kodaň v rámci 2. predkola Ligy majstrov 2017/2018 a v odvete na pôde dánskeho šampióna musia skórovať minimálne trikrát. Hlavným rozhodcom stredajšieho zápasu na kodanskom štadióne (19.30 h) je Belgičan Jonathan Lardot.

Žilina v úvodnom zápase viedla 1:0

Žilinčania mohli byť po prvom dueli v oveľa výhodnejšej pozícii - po úvodnej štyridsaťpäťminútovke viedli gólom Nicolasa Špaleka. Po hodine hry však prišlo vylúčenie Miroslava Káčera a následne aj tri góly Kodane v priebehu 15 minút, postaral sa o ne srbský útočník Andrija Pavlovič.



"Sme v procese toto je vrchol, čo dosiaľ naši chalani zažili. Výkon mužstva však bol nadštandardný, nechalo tam všetko. Aj po vylúčení sa chalani snažili urobiť niečo s výsledkom. V odvete sa pôjdeme pokúsiť o zázrak. Urobíme pre to maximum," povedal po prvom dueli tréner MŠK Adrián Guľa.



Kormidelníka "šošonov" doplnil Denis Vavro: "Musím povedať, že počas celého zápasu sme boli lepšie mužstvo, aj keď sme boli desiati. Snažili sme sa hrať futbal, nie ako oni. Máme pred sebou ešte jeden polčas, necháme tam všetko. Ideme do Kodane s cieľom vyhrať a postúpiť."

Slovenský reprezentačný stredopoliar Ján Greguš odohral v drese Kodane celý duel. "Odveta bude úplne iný zápas, budeme hrať u nás doma a na normálnej tráve, nie umelej. Budeme chcieť nič nepodceniť a ísť do toho disciplinovane, aby sme postúpili do ďalšieho predkola," uviedol Greguš. Kormidelník Žiliny Guľa v odvete nemôže rátať s potrestaným Káčerom, po zraneniach sa dávajú do poriadku Miloš Volešák, Jakub Holúbek a aj Viktor Pečovský.

FC Kodaň je doma silný

O tom, že mužstvo spod Dubňa čaká mimoriadne náročná úloha, svedčí aj bilancia FC Kodaň v domácich zápasoch v rámci európskych pohárových súťaží - v Lige majstrov 2016/2017 odohral pred vlastnými fanúšikmi šesť zápasov s celkovým skóre 14:0.

Recept na jeho obranu nenašli FC Porto, Leicester City, Club Bruggy, APOEL Nikózia, Astra Giurgiu a ani FC Crusaders. Na jar Kodančania pokračovali v Európskej lige - doma eliminovali útočné chúťky Ludogorca Razgrad (0:0) a v osemfinále zdolali neskoršieho finalistu Ajax Amsterdam (2:1). Dánsky útočník Ajaxu Kasper Dolberg je teda jediný hráč, ktorý v uplynulej sezóne v rámci pohárovej Európy skóroval na štadióne FC Kodaň.

Zverencom Staaleho Solbakkena však generálka na odvetu proti Žiline nevyšla podľa predstáv, v sobotu v rámci úvodného kola nového ročníka najvyššej dánskej súťaže v domácom prostredí remizovali 1:1 s Aalborgom. Hostia zmazali manko v 94. minúte.

Postupujúci zo súboja MŠK Žilina - FC Kodaň sa v 3. predkole LM stretne s Vardarom Skopje, ktorý po výsledkoch 1:1 vonku a 3:1 doma vyradil Malmö FF.

