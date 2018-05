MS v hokeji 2018 (štvrťfinále): USA – Česko

Nekompromisný bek Radko Gudas pozná väčšinu súperovho kádra. "Nastupujem proti nim v NHL. Na veľkom ihrisku som Američanov zatiaľ hrať nevidel, možno by to pre nás mohlo byť plus. Súpera musíme prinútiť hrať náš štýl," myslí si Gudas.