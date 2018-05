MS v hokeji 2018 (štvrťfinále): Rusko – Kanada

KODAŇ 17. mája (WebNoviny.sk) - Jednoznačným štvrťfinálovým šlágrom na 82. majstrovstvách sveta v Dánsku je meranie síl medzi reprezentáciami Kanady a Ruska.

"Máme ich už vo štvrťfinále, no je to dobré pre hokej aj pre fanúšikov. Bude to zaujímavý zápas a načo ho odkladať," uviedol skúsený ruský útočník Pavel Daciuk, ktorý väčšiu časť kariéry strávil v zámorí. "Ak chceme tento turnaj vyhrať, musíme zdolať hocijakého súpera. Chceme postúpiť do semifinále a je jedno, či hráme proti Kanade alebo inému tímu," myslí si Jevgenij Dadonov.

Zámorský tím skončil až tretí v B-skupine – turnaj začal prehrou v zámorskom derby proti USA (4:5 po sam. nájazdoch), nasledovali tri vysoké triumfy (Kórejská republika – 10:0, Dánsko – 7:1, Nórsko – 5:0), prehra s Fínskom (1:5) a víťazstvá nad Lotyšskom (2:1 po predĺžení) a Nemeckom (3:0).

Rusi boli druhí v A-skupine, keď boli úspešní v piatich zápasoch (Francúzsko – 7:0, Rakúsko – 7:0, Bielorusko – 6:0, Švajčiarsko – 4:3, Slovensko – 4:0) v dvoch dueloch ťahali za kratší koniec (Švédsko – 1:3, Česko – 3:4 po predĺžení).

MS v hokeji 2018 - štvrťfinále Kodaň (Royal Arena) Rusko - Kanada hrá sa od 16.15 Góly: Vylúčenia: strely na bránu: 0:0, vylúčenia: 0:0 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, rozhodcovia: Zostavy: Rusko: Kanada:

