MS v hokeji 2018: Štadióny (foto)

Dejiskami zápasov májových majstrovstiev sveta v hokeji v Dánsku sú dve multifunkčné haly - kodanská Royal Arena a hala Jyske Bank Boxen v Herningu.

Royal Arena

Moderný štadión v Kodani s kapacitou 16-tisíc miest pre koncerty a 12,5-tisíc pre športy otvorili v roku 2017, stavali ho štyri roky a stál 134 miliónov eur.

Počas MS 2018 sa v Kodani uskutočnia zápasy základnej A-skupiny, dve štvrťfinálové stretnutia a záverečné súboje o medaily.

Hala Jyske Bank Boxen

Herninská hala Jyske Bank Boxen s kapacitou na hokejových zápasoch cez 12-tisíc miest stála 44 miliónov eur a otvorili ju v októbri 2010. Organizujú v nej koncerty aj športové súboje v basketbale, volejbale, hádzanej či gymnastike.

Konali sa v nej ME 2010 v hádzanej žien, ME 2014 v hádzanej mužov či plavecké ME 2013 v krátkom bazéne. Na MS 2018 sa v tejto aréne uskutočnia zápasy základnej B-skupiny a dve štvrťfinálové stretnutia.

Royal Arena v Kodani.

Hala Jyske Bank Boxen v Herningu

