MS v hokeji 2018: Slovensko – Švédsko (online)

KODAŇ 12. mája (WebNoviny.sk) – Slovenskí hokejisti vo svojom piatom zápase na 82. majstrovstvách sveta v Dánsku podľahli Švédom 3:4 po predĺžení.

Výborný výkon podal brankár Patrik Rybár, korčuliari pred ním zase zablokovali množstvo striel súpera. O všetkom rozhodol nešťastne odrazený puk od korčule Andreja Sekeru po avizovanej prihrávke Miku Zibanejada v presilovej hre.

„Tri korunky“ stratili na MS 2018 prvý bod, ale aj po dvojbodovom triumfe nad Slovákmi už majú istotu prieniku do štvrťfinále. Pred sobotňajším zápasom boli stopercentní – postupne zdolali Bielorusov (5:0), Čechov (3:2), Francúzov (4:0) a Rakúšanov (7:0).



Zverenci trénera Craiga Ramsayho majú na konte osem bodov – turnaj začali prehrou s Čechmi (2:3 po predĺžení), Švajčiarom nestrelili ani gól (0:2), zdolali Rakúšanov (4:2) a Francúzov (3:1). V nedeľu majú Slováci voľno, v pondelok o 16.15 h nastúpia proti favorizovanému výberu Ruska.



Od úvodu boli aktívnejší Švédi, no Slováci hrozili protiútokmi. Brankár Hellberg musel hneď niekoľkokrát zasiahnuť pri strelách slovenských útočníkov, väčšie problémy mu však nenarobili. Patrik Rybár mal dosť práce pri brejku Rakkella, zatiaľ najproduktívnejšieho Švéda na turnaji, slovenskému gólmanovi pomohla aj horná žŕdka.



Slovenský výber sa potom ubránil pri vylúčení Marcela Haščák a po sérii skvelých zákrokov Patrika Rybára zahrmelo na opačnej strane – obranca Grman vystrelil po ľade od modrej čiary a Jurčo usmernil puk za Hellberga – 1:0. Vyrovnanie zariadil o päť minút neskôr Everberg, ktorý tečoval pokus J. Klingberga. Ešte pred prvou sirénou sa ujali vedenia Švédi, keď Nyquist zblízka prekonal slovenského brankára – 1:1.



V úvode druhej časti previedli Slováci nevydarenú presilovku, po jej skončení nebezpečne pálil z prvej D. Bondra, ale Hellberg vytiahol skvelý zákrok lapačkou. V 25. min previedol švédsky tím peknú kombinačnú akciu na konci ktorej bola gólová strela J. de la Roseho – 1:3.



Aj v druhej tretine pokračovala prevaha Švédov a snaha slovenského tímu o brejky. Brankár Patrik Rybár sa na nedostatok práce nemohol sťažovať a držal Slovákov v zápase. Hŕstku slovenských fanúšikov „v mori žltých dresov“ potešil vo vlastnom oslabení Marek Ďaloga, ktorý sa ako „víchor“ dostal pred Hellberga a strelou pod hornú žŕdku skorigoval na rozdiel jedného gólu – 2:3.



V 44. min zneškodnil Hellberg nebezpečný pokus Kudrnu a o minútu neskôr aj Krištofovu strelu. Pri rýchlej akcii s koncovkou Buca mal švédsky gólman problémy, ale stav sa nemenil. V 47. min vyšlo slovenskému tímu prečíslenie a po prihrávke od Krištofa vyrovnal L. Nagy – 3:3.



Slovákov bol zrazu celý ľad a nebezpečne podkurovali Švédom, no Jurčo, Buc ani Marek Ďaloga gól nedali. Tri minúty pred naplnením 60 minút mohol skórovať Haščák, ale na dvakrát neprekonal Hellberga. Švédi odolali slovenskému tlaku a zápas sa posunul do predĺženia.



Aj v nadstavenej päťminútovke pokračoval slovenský rozlet, ale šance Nagya, Krištofa či bomba Hovorku sa gólmi neskončili. Na druhej strane neuspel produktívny obranca Švédov Klingberg.



Šesťdesiatosem sekúnd pred koncom predĺženia Ďaloga hákoval Nyquista a musel na trestnú lavicu. Švédski hokejisti rozhodli o svojom víťazstve aj so šťastím po vlastnom góle slovenského kapitána Andreja Sekeru – 3:4.

Hlasy

zdroje: RTVS, SITA



Craig Ramsay (tréner SR): „Som veľmi hrdý na svoj tím. Bol to náš najlepší výkon na turnaji. Hrali sme ako tím, bojovali sme. vychádzali nám aj zdanlivé maličkosti, ktoré boli dôležité pre celé mužstvo. Najmä v defenzíve sme podali dobrý výkon, ale vedeli sme aj podržať puk v útočnom pásme. Ukázalo sa, že môžeme hrať proti komukoľvek. Proti Rusom to bude veľmi ťažké, majú dostatok talentu aj hokejového umenia v tíme a po prehre s Čechmi budú určite nahnevaní. Nie je dôležité, ako bude hrať súper, my musíme hrať svoj systém. Dnešný zápas ukázal, že aj proti takému favoritovi môžeme bodovať. Nemáme sa za čo hanbiť.“



Ladislav Nagy (útočník SR, autor gólu): „Nehrali sme zle, dobrí sme boli najmä vzadu. Hoci súper mal tlak, nepúšťali sme ich do šancí, stred sme mali dobre pokrytí. Švédi veľa držali puk na hokejkách, ale odviedli sme dobrú robotu v obrannom pásme. Keby som v predĺžení dal gól, znovu by to bolo iné. Chcel som to trafiť lepšie na lapačku, ale puk sa mi postavil. Pri záverečnom inkasovanom góle sme to nevyhodili a oni to využili. Aj my sme mali dosť šancí. Netreba vešať hlavy, Rusi hrajú takisto veľa s pukom. Nech sa točia koľko chcú, musíme hrať dobre v obrannej tretine, blokovať strely a nepúšťať ich do stredu pred bránkou, odkiaľ sa dávajú góly.“



Marek Ďaloga (obranca SR, autor gólu): „Zápas bol dobrý, každý sa snažil na 100 percent. Veľmi dobre sme sa na súpera pripravili. Dodržiavali sme takticky, čo sme mali, a celkom nám to išlo. Pred gólom som videl Laciho Nagya, a keďže sme nemohli ísť dvaja na jedného, posunul mi to a vyšlo to. Švédi boli favoriti, my sme im chceli vziať body a dopadlo to ako to dopadlo. Škoda.“



Patrik Rybár (brankár SR): „Vyhovuje mi, keď je od začiatku viac striel, mohol som sa rozchytať, potom sa mi už chytalo dobre. Aj chalani mi pomáhali, škoda, že nám to ušlo, ale máme aspoň bod. Švédi majú výborný mančaft, ale naši chalani veľa blokovali strely, za to im ďakujem. Môžeme sa z tohto zápasu poučiť, preniesť to do ďalších stretnutí a bude to dobré. Švédi to pri víťaznom góle zahrali 2 na 1, odrazilo sa to od ´Seka´, ale tam bola chyba skôr. Mali sme dať gól, ak sme chceli vyhrať.“



Tomáš Jurčo (útočník SR, autor gólu): „Celý zápas sme odohrali výborne, ak budeme takto ďalej pokračovať, všetci s nami budú mať problémy. Mali sme dobrý štart aj dobrý finiš. Aj za stavu 1:3 sme videli, že hráme dobre a že nám to ide. Verili sme si, že môžeme dať nejaké góly a napokon sa nám to aj podarilo. Ak to takto pôjde ďalej, bude to pre nás iba dobré. Každý by bral víťazstvo a je škoda, že sa nám to nepodarilo, podobne ako v prvom zápase proti Čechom. Bol to výborný zápas, potrebovali sme ukázať, že vieme hrať hokej, že vieme hrať ako jeden tím a aj proti silnému tímu si dokážeme utvárať si šance. Je to pre nás veľký krok.“



Marek Hovorka (útočník SR): „Ťažko sa mi hodnotí tento duel, pretože sme boli blízko k víťazstvu. Pri mojej šance to bol jasný faul, malo tam byť 4:3 a mohlo to vyzerať inak. V oslabení sme nevyhodili puk a Švédi to potrestali, to oni vedia. Myslím si, že sme predviedli super výkon. Mrzí nás to, dnes sme na Švédov mali.“



Mário Grman (obranca SR): „Chceli sme ten zápas dotiahnuť do víťazného konca, ale keby nám niekto pred ním povedal, že budeme bodovať, tak by sme to brali. Teraz po zápase nás prehra mrzí. Veľmi ma teší, že po prvej tretine to tím nevzdal a všetci bojovali. V tretej časti sme dokonca vyrovnali a škoda, že ešte jeden gólik nám tam nepadol.“