MS v hokeji 2018: Slovensko – Švajčiarsko (online)

KODAŇ 6. mája (WebNoviny.sk) - Slovenskí hokejisti hrajú v nedeľu od 20.15 svoj druhý zápas na 82. majstrovstvách sveta v Dánsku. Po sobotňajšej prehre s Čechmi (2:3 po predĺžení) sú ich súperom hráči Švajčiarska.

Súboj v kodanskej Royal Arene vedie kanadsko-česká rozhodcovská dvojica Oliver Gouin – Jan Hribik. Na čiarach im pomáhajú Rus Gleb Lazarev a Švéd Andreas Malmqvist.

Za Slovensko bude od 20.15 h opäť chytá Marek Čiliak, ktorý v sobotu večer previedol výborný výkon v zápase proti Čechom.

Slovenská hokejová reprezentácia po prehre s Českom (2:3 po predĺžení) neuspela ani vo svojom druhom vystúpení na 82. majstrovstvách sveta v Dánsku.

V nedeľu večer v kodanskej Royal Arene základnej A-skupiny podľahla Švajčiarsku 0:2. V 69. vzájomnom zápase sa zrodilo 33. víťazstvo Švajčiarov, osem duelov sa skončilo nerozhodne a Slováci majú na svojom konte 28 triumfov. Najlepšími hráčmi duelu boli Andrej Sekera a brankára Retto Berra.





Švajčiari boli lepším tímom počas prvých dvoch tretín, Slováci ich iba občas dokázali zatlačiť do defenzívy. Skóre stretnutia otvoril v prvej tretine útočník Tristan Scherwey, v úvode druhej časti pridal druhý presný zásah švajčiarskeho družstva Mirco Müller vo vlastnom oslabení.





Zverenci Craiga Ramsayho sa napokon nevedeli presadiť ani v záverečnom dejstve, Švajčiari väčšinu ich striel zablokovali. Slováci majú na konte iba bod, najbližšie v utorok popoludní o 16.15 h vyzvú Rakúšanov.





Správy Hokej





MS v hokeji 2018

Kodaň (Royal Arena)

A-skupina

hrá sa od 20.15

Slovensko - Švajčiarsko 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)





Góly:

11:06 – 0:1 T. Scherwey (R. Diaz, M. Müller)

20:22 – 0:2 M. Müller – gól v oslabení

Vylúčenia:

16:25 (Slovensko) – 2 min. (veľa hráčov na ľade)

19:50 R. Diaz – 2 min. (držanie)

23:19 M. Feherváry – 2 min. (držanie)

24:23 M. Čajkovský – 2 min. (podrazenie)

26:59 R. Schäppi – 2 min. (hákovanie)





strely na bránu: 25:26, vylúčenia: 3:2 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1, rozhodcovia: O. Gouin (Kan.), J. Hribik (ČR) - G. Lazarev (Rus.), A. Malmqvis (Švéd.)





Zostavy:

Slovensko: Čiliak – Čajkovský, Sekera, Graňák, Marek Ďaloga, Jaroš, A. Jánošík, Fehérváry – Jurčo, Krištof, L. Nagy – Marcel Haščák, J. Mikúš, M. Bakoš – D. Bondra, Buc, Svitana – Skalický, T. Marcinko, Cingeľ







Švajčiarsko: Berra – Diaz, Müller, Kukan, Untersander, Frick, Fora, Genazzi – Hofmann, Niederreiter, Corvi – Riat, S. Moser, Vermin – Scherwey, Rod, Haas – Baltisberger, Schäppi

Tabuľka A-skupiny



1. Rusko 2 2 0 0 0 14:0 6

2. Švédsko 2 2 0 0 0 8:2 6

3. Francúzsko 2 1 0 0 1 6:9 3

4. Švajčiarsko 1 0 1 0 0 3:2 2

5. Česko 2 0 1 0 1 5:5 2

6. Slovensko 1 0 0 1 0 2:3 1

7. Rakúsko 2 0 0 1 1 2:10 1

8. Bielorusko 2 0 0 0 2 2:11 0

I. tretina



Po úvodnom oťukávaní sa prevzali iniciatívu v závere piatej minúty Švajčiari, no Frick ani Haas nenašli recept na Čiliaka.



Slovákov viazla rozohrávka, v 9. min však po nahodení takmer zaskočil súpera Jurčo, ale Berra bol pozorný. V 10. min nebezpečne pálili M. Bakoš a Buc. O dve minúty neskôr vystrelil od modrej čiary Diaz a puk za Čiliakov chrbát tečoval Scherwey, ktorého si neustrážil obranca Jaroš – 0:1.



Slovenský tím potom síce na niekoľko desiatok sekúnd „zavrel“ v defenzíve, ale vyrovnať sa nepodarilo Krištofovi ani Čajkovskému. Na dvakrát neuspel ani Marek Ďaloga. Prišlo zlé striedania tímu Craiga Ramsayho a presilovka pre Švajčiarov, ktorí nepridali druhý gól.

II. tretina



Na začiatku druhej časti urobili Slováci veľkú chybu pri vlastnej presilovke, Scherwey našiel úplne voľného Mirca Müllera a ten nedal Čiliakovi šancu – 0:2.



Švajčiari potom tretíkrát dostali puk do slovenskej bránky, ale pri avizovanom vylúčení arbitri už skôr prerušili hru. Súper mal vzápätí 57-sekundovú výhodu o dvoch korčuliarov, ale stav sa nemenil. Tím SR mal problémy s aktívnou hrou Švajčiarov, no v 34. min sa na chvíľu usadil pred Berrom, výraznejšiu šancu si však nevypracoval.



Kouč švajčiarskeho výberu si vybral oddychový čas, ten ešte predĺžil oprava nekvalitného ľadu pred brankárom Berrom. Veľkú príležitosť potom premárnil L. Nagy, Berra si poradil aj so strelami Graňáka a Skalického.

III. tretina



Slovenský tím mal v 45. min šancu skorigovať, ale puk z hokejky Svitanu od korčule Buca smeroval tesne vedľa švajčiarskej bránky. Pri čistení ľadu opäť prišlo na opravu plochy na rovnakom mieste, tentokrát to bolo pred Čiliakom. Švajčiari sa dopredu už veľmi nehrnuli, pozorne bránili priestor pred Berrom a vyrážali do rýchlych kontier. Čas rýchlo plynul, no šancí bolo ako šafranu.



Slováci do tretej tretiny vstúpili s cieľom streliť aspoň dva góly, zvýšili aktivitu i streleckú aktivitu, ale väčšinu striel tímu SR zablokovali brániaci hráči. Keď už ojedinelý pokus prešiel až k bránke súpera, skončil u pozorného Berru. Azda najväčšiu príležitosť v záverečnom dejstve si vypracovali zverenci Crajga Ramsayho v 58. min.



Svitana pekne našiel Bondru, tomu však zakončenie trvalo dlhšie, ako by bolo vhodné a teda gólmana neprekonal. Nič na tom nezmenila ani slovenská záverečná hra bez brankára.

Slovensko na MS v hokeji 2018





Utorok 8. mája

Rakúsko – Slovensko (16.15)





Štvrtok 10. mája

Slovensko – Francúzsko (16.15)





Sobota 12. mája

Slovensko – Švédsko (12.15)





Pondelok 14. mája

Rusko – Slovensko (16.15)





Utorok 15. mája

Bielorusko – Slovensko (16.15)

Pozrite si náš nový Magazín !

Pravda o sušičoch rúk. Tieto prístroje rozhodne nie sú hygienické!

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.