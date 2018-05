MS v hokeji 2018 (semifinále): Švédsko – USA

KODAŇ 19. mája (WebNoviny.sk) – Hokejisti Švédska si po roku opäť zahrajú vo finále majstrovstiev sveta. „Tri korunky“ totiž v sobotňajšom semifinále na svetovom šampionáte v Dánsku zdolali výber USA hladko 6:0 a v nedeľu majú šancu na obhajobu zlata spred roka.

Švédi sa do finále MS dvakrát za sebou prebojovali prvýkrát po štrnástich rokoch, predtým sa im to podarilo v rokoch 2003 a 2004. Američania budú na 82. majstrovstvách sveta v bojovať iba o bronz. Zaujímavosťou je, že americká hokejová reprezentácia ešte nikdy nehrala vo finále MS, play-off súboje na svetových šampionátoch sa konajú od mája 1992. Američania získali jednu z dvoch najcennejších medailí ešte v roku 1960, vtedy si v rámci ZOH v Squaw Valley vybojovali zlato.

„Nesúhlasím s tvrdením, že sme cez Američanov mali ľahkú cestu do finále. Šesť strelených gólov neznačí, že sme na ľade oddychovali. Snažili sme sa minimalizovať chyby, pretože súper by ich okamžite trestal.

Náš brankár Anders Nilsson ukázal niekoľko vynikajúcich zákrokov, my sme mu chceli čo najviac pomôcť blokovaním striel. Teší nás, že sme strelili toľko gólov. Vyzdvihol by som náš výkon v nerovnovážnom stave, skórovali sme v presilovke aj v oslabení. Američania sú zdatný súper, dnešný zápas im však nevyšiel podľa predstáv,“ hovorí švédsky útočník Gustav Nyquist.

Jeho spoluhráč Rickard Rakell pokračoval: „Na začiatok chcem poďakovať nášmu brankárovi Andersovi Nilssonovi, bez neho by sme to mali veľmi ťažké. Chceli sme hrať aktívne a čo najdlhšie pred súperovou bránkou, nie vždy sa nám to darilo. Najmä v prvej tretine boli Američania lepší. Teší ma, že sme sa s tým vyrovnali a eliminovali ich silu.“ Americký útočník Nick Bonino sa ospravedlnil fanúšikom svojho tímu. „Nemôžeme prehrávať s takým výsledkom. Vedeli sme, že Švédi majú jeden z najsilnejších výberov na turnaji, nám nevyšli taktické zámery, s ktorými sme do zápasu vstupovali. Mali sme mnoho šancí, ale ani jenu z nich sme nevyužili. Švédsky brankár bol ako stena, my sme nášmu veľmi nepomohli,“ povedal Bonino.

Hviezdne mužstvo Švédska nabité kvalitou z NHL sa vo štvrťfinále poriadne natrápilo s Lotyšskom. Hráči „Tre Kronor“ zvíťazili tesne 3:2. Rovnakým výsledkom, teda 3:2, sa vo štvrťfinále prezentovali aj reprezentanti USA. Vo vyrovnanom zápase zdolali Čechov, víťazný gol strelil Patrick Kane až v tretej tretine.

Američania v B-skupine prehrali iba posledný súboj o prvenstvo s Fínskom (2:6) a preto skončili na druhej priečke. V ostatných zápasoch sa tešili z víťazstiev (Kanada – 5:4 po sam. nájazdoch, Dánsko – 4:0, Nemecko – 3:0, Lotyšsko – 3:2 po predĺžení, Nórsko – 9:3).

Švédi prešli A-skupinou ako nôž maslom – v siedmych zápasoch nastrieľali 31 gólov a inkasovali iba 9-krát. O jediný bod ich pripravili slovenskí hokejisti (3:4 po predĺžení). V ostatných zápasoch v „áčku“ nenašli premožiteľa (Bielorusko – 5:0, Česko – 3:2, Francúzsko – 4:0, Rakúsko – 7:0, Švajčiarsko – 5:3, Rusko – 3:1).

MS v hokeji 2018 – semifinále

Kodaň (Royal Arena)

Švédsko – USA 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)

hralo sa od 15:15



Góly:

14:43 – V. Arvidsson (J. de La Rose, F. Forsberg)

27:09 – Pääjärvi (Backlund)

30:05 – Hörnqvist (Backlund, J. Klingberg)

30:16 – Janmark (Rakell)

51:07 – V. Arvidsson (Zibanejad)

57:01 – Kempe (Backlund)



Vylúčenia:

06:56 – Švédsko 2 min. (veľa hráčov na ľade)

17:32 – K. Kinkaid 2 min. (podrazenie)

23:36 – A. Larsson 2 min. (hra so zdvihnutou hokejkou)

29:11 – J. Gaudreau 2 min. (seknutie)

30:40 – V. Arvidsson 2 min. (nedovolené bránenie)

45:14 – G. Nyquist 2 min. (nedovolené bránenie)

58:42 – A. Kempe 2 min. (hrubosť)

58:42 – D. Larkyn 2 min. (hrubosť)



Strely na bránu: 20:41, Vylúčení: 6:3 na 2 min, presilovky a oslabenia: 1:0, rozhodovali: Gofman (Rus.), Gouin – McCrank, Vanoosten (všetci Kan.), 12 490 divákov



Zostavy:

Švédsko: A. Nilsson – A. Larsson, Ekman-Larsson, J. Klingberg, H. Lindholm, Wikstrand, Ekholm – Janmark, Zibanejad, Rakell – Nyquist, Backlund, Hörnqvist – V. Arvidsson, Kempe, F. Forsberg – J. de La Rose, Johan Larsson, Pääjärvi – Everberg, L. Andersson

USA: Kinkaid – Martinez, Murphy, McAvoy, Butcher, Pionk, Jensen, Hughes – P. Kane, C. White, DeBrincat – J. Gaudreau, Bonino, Atkinson – A. Lee, Larkin, Kreider – Thompson, D. Ryan, Coleman – Milano

I. tretina



Prvú vážnejšiu šancu popoludňajšieho semifinále mali Američania, ale brankár Anders Nilsson dobre zasiahol pri dorážke Johnnyho Gaudreaua. Vzápätí sa Švédi ubránili presilovke súpera, neskôr už v rovnovážnom stave pohrozil na opačnej strane Mattias Janmark.



Skóre duelu otvoril v 15. min Viktor Arvidsson, ktorý do americkej bránky doťukol puk po strele Jacoba de La Roseho. Pred prvou sirénou mohol na 2:0 zvýšiť opäť Arvidsson, no pri jeho úniku dobre zasiahol Keith Kinkaid.

II. tretina



V druhej tretine hrali Američania štvorminútovú presilovku o jedného hráča a v jej prvej polovici Chris Kreider netrafil odkrytú švédsku bránku. V závere nevýhody vyšiel Švédom brejk a po zneškodnenej šanci Mikaela Backlunda upravil Magnus Pääjärvi na 2:0.



Vylúčenie Gaudreaua využil na tretí švédsky gól Patric Hörnqvist a o jedenásť sekúnd neskôr vyšiel únik Mattiasovi Janmarkovi – 4:0.

III. tretina



V tretej tretine Američania riskovali, aby sa im podarilo dotiahnuť náskok súpera, no pri hre bez brankár v 52. min inkasovali opäť – V. Arvidsson sa po pravej strane dostal na útočnú modrú čiaru a bez väčších problémov zvýšil na 5:0.



Američania mali aj v tejto fáze výraznú streleckú prevahu, ale Švédi to kompenzovali výbornou efektivitou. Definitívnu bodku za duelom dal v 58. min Adrian Kempe, keď za Kinkaida poslal prihávku od Backlunda.

Pozrite si náš nový Magazín !

Pravda o sušičoch rúk. Tieto prístroje rozhodne nie sú hygienické!

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.