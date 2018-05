MS v hokeji 2018 (semifinále): Kanada – Švajčiarsko

KODAŇ 19. mája (WebNoviny.sk) – Hokejisti Švajčiarska si po piatich rokoch zahrajú vo finále majstrovstiev sveta. Výber „krajiny helvétskeho kríža“ v sobotňajšom semifinále na svetovom šampionáte v Dánsku prekvapujúco zdolal favorizovanú reprezentáciu Kanady 3:2 a v nedeľu o 20.15 h vyzve v kodanskej Royal Arene vyzve obhajcov zlata spred roka Švédov. Švajčiari hrali o zlato aj v Štokholme 2013, vtedy v záverečnom súboji turnaja podľahli domácim. V nedeľu majú šancu na odplatu. Kanaďania boli vo finále MS na predchádzajúcich troch šampionátoch, po tituloch v Prahe 2015 a Moskve 2016 získali pred rokom v Kolíne nad Rýnom striebro. Reprezentácia Kanady bude na 82. majstrovstvách sveta v bojovať o 15.45 h s Američanmi iba o bronz. Hráči „javorových listov“ medzi elitné kvarteto prenikli triumfom nad Rusmi 5:4 po predĺžení, v presilovej hre rozhodol Ryan O’Reilly. Tento výsledok znamená, že Rusi ukončili štvorročnú medailovú sériu na majstrovstvách sveta. Počas nej získali zlato v roku 2014, striebro o rok neskôr a dva bronzy (2016 a 2017). Kanaďania zasa túžia po celkovom triumfe, ktorý v ostatných troch rokoch dosiahli dvakrát a to ešte vlani v Kolíne nad Rýnom podľahli vo finále Švédom až po nájazdoch. Kanada na turnaji v Dánsku dosiaľ dvakrát prehrala – proti USA (4:5 po sam. nájazdoch) a Fínsku (1:5), ale jej hráči tradične vedia zabrať v pravý čas. A to sa ukázalo aj vo štvrťfinále proti Rusku. Švajčiari v základnej A-skupine nezobrali body favoritom z Ruska (3:4) a Švédska (3:5), ale v súbojoch, ktoré potrebovali zvládnuť na postup do štvrťfinále, boli úspešní (Rakúsko – 3:2 po predĺžení, Slovensko – 2:0, Bielorusko – 5:2, Francúzsko – 5:1) a bod ukradli aj Čechom (4:5 po sam. nájazdoch). Zámorský tím skončil až tretí v B-skupine – turnaj začal prehrou v zámorskom derby proti USA (4:5 po sam. nájazdoch), nasledovali tri vysoké triumfy (Kórejská republika – 10:0, Dánsko – 7:1, Nórsko – 5:0), prehra s Fínskom (1:5) a víťazstvá nad Lotyšskom (2:1 po predĺžení) a Nemeckom (3:0). MS v hokeji 2018 – semifinále Kodaň (Royal Arena) Kanada – Švajčiarsko 2:3 (0:1, 1:1, 1:1) hralo sa od 19:15

Góly:

18:41 – Scherwey (Untersander, Kukan)

27:20 – Horvat (Dubois, Pageau)

29:40 – G. Hofmann (Fiala, Andrighetto) – presilová hra

44:14 – Haas (Andrighetto, Diaz)

57:53 – Parayko (McDavid, B. Schenn)

Vylúčenia:

02:50 – D. Nurse 2 min. (zdržovanie)

28:06 – J. Edmundson 2 min. (hákovanie)

43:11 – R. Hopkins 2 min. (hákovanie)

53:51 – N. Rod 2 min. (seknutie)

Strely na bránu: 45:14, Vylúčení: 3:1 na 2 min, Presilovky a oslabenia: 0:2 Rozhodovali: Kaukokari (Fín.), KUBUŠ (SR) – Lhotský (ČR), Oliver (USA), 12 166 divákov

I. tretina



Švajčiari boli favoritovi od úvodu minimálne vyrovnaný súper. V 3. min mali aj prvú veľkú šancu v zápase, ale Gaetan Haas minul bránku Darcyho Kuempere. V 11. min si Kuemper poradil s príležitosťou Tima Meiera a neskôr zneškodnil aj pokus Tristana Scherweya. Na opačnej strane Connor McDavid prekonal brankára Leonarda Genoniho, ale puk poslal do bezpečia Ramon Untersander. Po nevyužitých šanciach Bo Horvata, Anthonyho Beauvilliera a spomenutého Meiera ešte pred prvou sirénou otvoril skóre Scherwey strelou ponad Kuemperovu lapačku.

II. tretina



V úvode druhej časti nepochodil Nino Niederreiter, na opačnej strane neuspel ani Jean-Gabriel Pageau. Kanade sa podarilo vyrovnať na 1:1 v 28. min zásluhou Bo Horvata, ktorý strieľal cez brániaceho hráča a puk poslal ponad lapačku Genoniho. Švajčiari však vzápätí získali presilovku a Gregory Hofmann v presilovke doťukol za Kuempera prihrávku Kevina Fialu.

III. tretina



Gaetan Haas v 45. min využil ďalšiu početnú výhodu Švajčiarov, s favoritom to v tom okamihu vyzeralo zle. Kanaďania svojho súpera zatlačili, ale nedarilo sa im streliť kontaktný gól. Nevyšlo im to ani pri vylúčení Noaha Roda, ale delovka Coltona Parayka v 58. min pri hre Kanady bez brankára už prešla za Genoniho. Power-play Kanaďanov pokračovala, no drvivý tlak už nepremenili na vyrovnanie.