MS v hokeji 2018: Rusko – Slovensko (online)

Vylúčenia: 04:30 N. Trjamkin – 2 min. (seknutie) 08:08 T. Jurčo – 2 min. (faul lakťom) 19:01 T. Jurčo – 2 min. (hra so zdvihnutou hokejkou) 19:30 M. Čajkovský – 2 min. (hra so zdvihnutou hokejkou) 33:06 N. Trjamkin – 2 min. (hákovanie) 44:04 M. Mamin – 2 min. (držanie)

Góly: 11:10 – 1:0 M. Mamin (N. Sošnikov) 16:50 – 2:0 N. Gusev (P. Daciuk, N. Zajcev) 58:49 – 3:0 M. Šalunov (N. Sošnikov) – gól do prázdnej bránky 59:44 – 4:0 I. Michejev (A. Barabanov, M. Šalunov) – gól do prázdnej bránky

Rusom sa v Kodani zatiaľ darí. Do turnaja vstúpili triumfom 7:0 nad Francúzmi, potom zdolali Rakúšanov tiež 7:0 a Bielorusov 6:0. Nasledovala síce prehra s Čechmi 3:4 po predĺžení, no v sobotu večer si poradili so Švajčiarmi 4:3. Po pondelkovom súboji so Slovákmi nastúpia v utorok proti Švédom.

V prvej tretine mala „zborná“ výraznú streleckú prevahu 17:2. V druhej to bolo 11:8 pre Slovákov, gól však nepadol. V tretej tretine pridali úradujúci olympijskí šampióni ešte dva góly do prázdnej slovenskej bránky, ich autormi boli Maxim Šalunov a Iľja Michejev.



Po aktivite Slovákov v úvodných sekundách pohrozil delovkou Gusev po prihrávke od Daciuka. Neskôr nepresne pálil Anisimov, pri šanci Daciuka potom pomohla Čiliakovi horná žŕdka.



Na opačnej strane fauloval Trjamkin, ale Rusi pozorne bránili a nepustili slovenský tím do vážnejšej šance. Čiliak potom predviedol výborný zákrok pri pokuse Dadonova, Zajcevovi zmaril presilovkovú strelu. V 12. min však prvýkrát inkasoval, keď po odrazenom pokuse Sošnikova nemal problémy dopraviť puk do odkrytej slovenskej bránky – 1:0.



Rusi sa svojou rýchlosťou dostávali do veľkého množstva šancí – niektoré z ich pokazila „zborná“, ďalšie zmarila slovenská defenzíva či pozorný Čiliak. V 17. min však Daciuk nabil Gusevovi a po jeho delovke z prvej Rusi viedli o dva góly – 2:0. V poslednej minúte prvej časti unikol v oslabení Marcinko, ale tiesnený trafil iba brankára Šesťorkina.



V úvode druhej tretiny si ešte počas 91-sekundovej presilovky súpera o dvoch korčuliarov poradil Čiliak so strelou Grigorenka, na opačnej strane Buc neprekonal Šesťorkina.



V 26. min slovenského brankára zachránila pravá žŕdka pri pokuse Gavrikova. V polovici stretnutia mali Rusi čo robiť so šancami Čajkovského či Jurča, v 35. min v presilovke Graňák „prevetral“ Šesťorkinovu lapačku.



Hneď na začiatku tretej časti pálil tesne vedľa Svitana, vzápätí úspešne zasiahol Šesťorkin pri strele Jaroša. V presilovke potom nepochodil Jurčo a opäť obranca Jaroš.



V 51. min sa dostali Rusi pred Čiliaka a slovenský gólman zachránil pri veľkej šanci Dadonova.



V záverečnej minúte a pol tretej tretiny sa Slováci odhodlali k hre bez brankára, ale tá priniesla iba tretí a štvrtý gól ruského tímu. Poľahky ich dosiahli Maxim Šalunov (3:0) a Iľja Michejev (4:0).

Hlasy

zdroj: RTVS



Andrej Sekera (obranca a kapitán SR): „Rusi boli rýchlejší, hrali s pukom. My sme sa na nich iba pozerali. Vyhrali úplne zaslúžene, pretože hrali celých 60 minút, nepožičali nám puk. Hrali dobre v defenzíve, navyše, my sme sa netlačili do bránky. Hrali sme v rohoch a tam sa v dnešnej dobe hokej nehrá. Mrzia nás všetky body, ktoré sme stratili, nielen tie zo záveru zápasu proti Čechom.“



Michal Krištof (útočník SR): „V prvej tretine nás do ničoho nepustili, hrali super. My akoby sme neboli pripravení na úvod. Vedeli sme, že to budú takto hrať, no nezachytili sme to a bolo to 0:2. Myslím si, že v druhej a tretej tretine sme hru vyrovnali, no nevyužili sme presilovky. Ak by sme dali gól, možno by tam ešte niečo padlo. Nedali sme, bez gólov sa vyhrať nedá. Ukázali sme proti Švédom, že môžeme vyhrať nad každým, ak hráme tímovo a spolu. Dnes sme nedali góly. Zajtra treba hrať na tri body a nepozerať sa na zápas Švajčiarska proti Francúzsku. Ak sa podarí postúpiť, budem rád, no v prvom rade sa musíme pripraviť na náš zápas.“



Marek Čiliak (brankár SR): „Zdá sa mi, že to nie je prvý zápas, v ktorom sme boli prekvapení z toho, že sa na majstrovstvách sveta hrá 60 minút a tiež hneď od začiatku. Keď dobre korčuľujeme, napádame súpera, môžeme hrať s hocikým. Žiaľ, tá jedna tretina rozhodla. Nie som zvyknutý spoliehať sa na niekoho iného. Dosiaľ som v takejto pozícii nikdy nebol. Teraz to tak je, musíme počkať a uvidíme. Buď postúpime alebo to balíme. Dosiaľ sme to malo vo svojich rukách, ale už to neplatí.“



Tomáš Marcinko (útočník SR): „S každým súperom sa dá hrať. Nedali sme góly, hoci sme mali šance alebo aspoň náznaky šancí. V presilovkách sme boli málo strelecky aktivni. A ak už šance prišli, tak sme ich nepremenili. Mali sme byť oveľa aktívnejší už od začiatku a tlačiť sa do bránky. Najmä v prvej tretine sme to nerobili, neskôr sa to už inak vyvíjalo. Keď nedáme gól, nedá sa vyhrať. Pred zápasom sme mali všetko vo svojich rukách, teraz to tak už nie je. Zajtra sa rozhodne. My stále veríme. Uvidíme, ako budú hrať Švajčiari.“

