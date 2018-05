MS v hokeji 2018: Česko – Slovensko (online)

KODAŇ 5. mája (WebNoviny.sk) - Slovenskí hokejisti hrajú v sobotu od 20:15 proti Čechom svoj prvý zápas na 82. majstrovstvami sveta v Dánsku.

Zverenci Craiga Ramsayho v A-skupine nastúpia aj proti Švajčiarom, Rakúšanom, Francúzom, Švédom, Rusom a Bielorusom.

V bránke Slovenska nastúpi Marek Čiliak, v českej Pavel Francouz, ktorý pred šampionátom podpísal zmluvu s Coloradom Avalanche. V českom tíme je nováčikom mladý obranca Filip Hronek, ktorý si v sobotu odbije premiéru na tomto fóre.





Jedným z debutantov na MS je aj 18-ročný obranca Martin Fehérváry, ktorý sa stal štvrtým najmladším Slovákom v histórii pri premiére na seniorskom svetovom šampionáte.





Slovenská hokejová reprezentácia vo svojom úvodnom vystúpení na 82. majstrovstvách sveta v Dánsku získala jeden bod, keď výberu Česka podľahla 2:3 po predĺžení.





Zverenci trénera Craiga Ramsayho v zápase základnej A-skupiny v kodanskej Royal Arene neboli dominantným tímom, ale dlho sa im darilo, niekedy aj so šťastím, eliminovať silu favorizovaného českého tímu.





Víťazstvo mali Slováci na dosah, keď vyrovnávajúci gól inkasovali od Martina Nečasa 10 sekúnd pred koncom tretej tretiny. V predĺžení potom o víťazstve Čechov rozhodol útočník St. Louis Blues Dmitrij Jaškin.





Skóre zápasu otvoril v presilovke Michal Krištof. Jedným z debutantov na MS je aj 18-ročný obranca Martin Fehérváry, ktorý sa stal štvrtým najmladším Slovákom v histórii pri premiére na seniorskom svetovom šampionáte. Vyrovnanie zariadil na začiatku druhej časti Dominik Kubalík, no najtesnejší náskok pre slovenský tím získal v početnej výhode kapitán Andrej Sekera. Ten držali Slováci až do poslednej minúty tretej tretiny.





V 63. vzájomnom zápase sa zrodilo 42. víťazstvo Čechov, sedem duelov sa skončilo nerozhodne a Slováci majú na svojom konte 14 triumfov.





Najbližšie slovenský tím v nedeľu večer o 20.15 h vyzve Švajčiarov.





Správy Hokej

MS v hokeji 2018 Kodaň (Royal Arena) A-skupina hrá sa od 20:15 Česko – Slovensko 3:2 (0:1, 1:1, 1:0 – 1:0) Góly: 7:33 – 0:1 – Michal Krištof (Sekera, Nagy) 21:04 – 1:1 – Dominik Kubalík (Nestrašil, Jaškin) 25:29 – 1:2 – Andrej Sekera (Nagy) 59:51 – 2:2 – Martin Nečas (Kubalík) 62:09 – 3:2 – Dmitrij Jaškin Vylúčenia: 7:29 – Radek Gudas – Nedovolené bránenie 18:04 – Ladislav Nagy – Faul kolenom 18:57 – Dmitrij Jaškin – Seknutie 24:53 – Dmitrij Jaškin – Narazenie 32:01 – Michal Čajkovský – Nedovolené bránenie 48:58 – Marek Ďaloga – Držanie strely na bránu: 42:17, vylúčenia: 3:3 na 2 min., presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, rozhodcovia: Mikko Kaukokari, Timothy Mayer – Rene Jensen, Brian Oliver. Zostavy:

Česko: Francouz – Hudas, Jordán, Sklenička, Moravčík, Šulák, Polášek, Hronek – Červenka, Faksa, Hyka – Nestrašil, Jaškin, Nečas – Plekanec, Kubalík, Řepík – Horák, Chytil, Kousal

Slovensko: Čiliak – Sekera, Čajkovský, Graňák, Marek Ďaloga, A. Jánošík, Jaroš, Fehérváry – Jurčo, Krištof, Nagy – M. Bakoš, J. Mikúš, Marcel Haščák – D. Bondra, Buc, Svitana – Cingeľ, T. Marcinko, Skalický





V ostatných dňoch stále viac náznakov hovorilo o tom, že v úvodnom zápase slovenskej hokejovej reprezentácie na 82. majstrovstvách sveta v Dánsku proti výberu Česka bude chytať Marek Čiliak. Po piatkovom tréningu je to táto domnienka potvrdená.





Vedel som o tom, že budem chytať. Nie som však kompetentný oznámiť to. Mám radšej, keď viem, že bude chytať. Môžem sa tak dobre pripraviť," hovorí 28-ročný gólman, ktorý s menšími prestávkami pôsobí v Brne už viac ako jednu dekádu. V ostatných dvoch sezónach pre miestnu Kometu vychytal majstrovský titul. Veľmi sa teším na ten zápas. Budem si to užívať. Do duelu ideme s tým, že chceme zvíťaziť," prezradil.





Podľa Mareka Čiliaka nemá zmysel, aby si Slováci dávali pozor špeciálne na niektorých hráčov súpera. "Česi sú nebezpeční všetci," poznamenal.

Pozrite si náš nový Magazín !

Pravda o sušičoch rúk. Tieto prístroje rozhodne nie sú hygienické!

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.