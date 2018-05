MS v hokeji 2018: Bielorusko – Slovensko (online)

Slovákom vyšiel vstup do súboja famózne a hneď v prvom striedaní sa ujali vedenia. Puk z hokejky M. Bakoša skončil už v osemnástej sekunde v hornom rohu Trusovej bránky – 0:1. Slovenskí hokejisti boli aktívnejší, ale výraznejšie šance neprichádzali.



V komornej atmosfére sa potom tím spod Tatier ubránil presilovke súpera pri vylúčení L. Nagya. Na rozdiel dvoch gólov zvýšil v početnej výhode Tomáš Jurčo, ktorý pred Trusom tečoval pohotovú strelu M. Bakoša – 0:2. V ďalšej presilovke súpera Patrik Rybár zneškodnil veľkú šancu Šarangoviča, poradil si aj s pokusom Levšu.



O začiatku druhej tretiny zraneného Patrika Rybára nahradil v bránke tímu SR Marek Čiliak. Ten si udržal čisté konto pri vylúčení obrancu Grmana, na opačnej strane pálil Graňák iba do brániaceho bieloruského hráča.



Slováci sa potom ubránili v ďalšom oslabení, no inkasovali pri vlastnej presilovke, keď Kitarov premenil sólo od červenej čiary – 1:2. O vyrovnanie sa v početnej výhode postaral Linglet, keď puk jeho hokejky Levšu tečoval za Čiliaka – 2:2.



V 43. min mal rozdielový gól na hokejke D. Bondra, ale jeho pokus po prihrávke od Buca zneškodnil Trus. Častočne odkrytú bránku súpera potom netrafil Svitana, na opačnej strane Čiliaka zachránila pri šanci Drozda pravá žŕdka.



Čo sa predtým nepodarilo D. Bondrovi či Svitanovi, vyšlo M. Bakošovi a v 47. min opäť viedli Slováci – 2:3. O ďalších 44 sekúnd však už bolo vyrovnané, keď Kovyršin zakončil po prihrávka Suška spoza bránky – 3:3. Vylúčenie Marcinka o dve minúty neskôr potrestal Pavel Vorobej – 4:3, no vzápätí kontroval Jurčo prihrávke od M. Bakoša spoza bránky – 4:4.



Vrece s gólmi sa sypalo ďalej a v prospech Slovákov. Krištof bekhendom našiel Hovorku, ktorý zblízka usmernil puk medzi betóny bieloruského brankára – 4:5. Neskôr ešte Marek Ďaloga z trestného strieľania šikovne pomedzi betóny Trusa po druhýkrát v zápase na rozdiel dvoch gólov pre slovenský tím – 4:7.



Keď sa už zdalo, že sa skóre nebude meniť, Michal Krištof 18 sekúnd pred koncom tretej tretiny spečatil ngólový účet stretnutia – 4:7.

Hlasy

zdroj: RTVS



Craig Ramsay (tréner SR): „Dali sme gól veľmi skoro a to nám pomohlo do ďalšieho priebehu zápasu. V tretej tretine nás Bielorusi dokázali zatlačiť a skórovať, napokon sme rozhodli až v závere. Veľa prvkov z našej hry na turnaji sa mi páčilo, hoci nie vždy hráči plnili moje pokyny tak, ako som si predstavoval. Dokázali sme vzdorovať aj silným tímom, ale nevedeli sme hrať celých 60 minút, niekedy sme zbytočne stratili koncentráciu, ale bola to veľká skúška pre našich mladých hráčov. Veľa sa mohli naučiť napríklad obrancovia Jaroš či Fehérváry, videli, že na tejto úrovni sa hrá rýchlejšie a tvrdšie ako sú zvyknutí, ale zvládli to. Bolo zábavné sledovať Sekeru ako hrá, bol to dobrý líder v kabíne i na ľade a takisto aj vzor pre mladých hráčov. Veterán Nagy hral veľmi dobre a získal dôležité body.“



Ladislav Nagy (útočník SR, v zápase 0+5): „Chceli sme si zápas najmä užiť. Situáciu sme si skomplikovali sami, keď Bielorusi v závere vyrovnali, a otočili stav vo svoj prospech. Napokon sme znovu zapli, vyrovnali a rozhodli. Ako som povedal, chceli sme si to užiť, hoci šanca postúpiť už nebola. Zlomový bol prvý zápas s Čechmi, keby sme od nich nedostali gól v závere, mali by sme viac bodov a boli by sme tak sebavedomí, že by sme zrejme zdolali aj Švajčiarov.“



Marek Hovorka (útočník SR, autor jedného gólu): „Radosť z gólu som určite mal, keďže to bol môj prvý zásah na majstrovstvách sveta. Teší ma, že bol víťazný, ale k ničomu nám to nepomohlo, keďže sme sa nedostali do vytúženého štvrťfinále. Bol to ťažký zápas na psychiku, pre nás aj pre nich. Už pred zápasom sme vedeli, že štvrťfinále nebude a oni zasa vedeli, že idú do nižšej kategórie. Bolo tam dosť chýb z oboch strán, súper ich spravil viac, a preto sme zvíťazili. Boli sme tak blízko a predsa tak ďaleko. Turnaj by som hodnotil viac kladne ako záporne, pretože sme získali 11 bodov, čo nie je málo, ale na štvrťfinále to, žiaľ, nestačilo. Dúfam, že už to pôjde iba hore.“



Andrej Sekera (obranca a kapitán SR): „Hokej sa hrá 60 minút, my sme niekedy hrali iba 20, 30 či 40 minút. To je najväčší dôvod, prečo sme nepostúpili a je jedno, proti komu hráme. Je to krátky turnaj a vždy treba hrať celý zápas. Nebyť prehry s Českom, Švédskom, ale najmä so Švajčiarskom, boli by sme vo štvrťfinále. Človeka to mrzí, lebo vie, že mužstvo má na viac a potom príde zbytočný výkyv. Neviem, čím to je. Myslím si, že hokej je na Slovensku šport číslo 1 a chalani sa budú snažiť spraviť všetko pre to, aby sme sa z tohto šampionátu poučili a na domácich MS 2019 hrali lepšie ako teraz.“



Martin Bakoš (útočník SR, autor dvoch gólov): „Mali sme výborný začiatok, užívali sme si každé jedno striedanie. Sedelo nám to, že som bol v prvom útoku. Užili sme si to, možno sme to takto mohli zložiť aj skôr, ale to už je teraz zbytočné polemizovať. Bielorusi stav v tretej tretine aj otočili. Ukázalo sa, že musíme hrať poctivo, či sa vyhráva alebo prehráva. Dobré je to, že sme sa opäť ‘nakopli’ späť a bojovali do kopca. Pod novým vedením konečne máme nejakú hernú tvár, vieme potrápiť Švédov či Čechov. Tréner Ramsay je aj do budúcnosti dobrá voľba. Máme 11 bodov a nepostúpili sme. Je to trpké, ale mali sme si to uhrať sami.“

Pozrite si náš nový Magazín !

Pravda o sušičoch rúk. Tieto prístroje rozhodne nie sú hygienické!

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.