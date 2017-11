Motoristov v Bratislave čakajú najväčšie problémy počas rozšírenia D1 pri Bratislave

BRATISLAVA 22. novembra (WebNoviny.sk) - Motoristi môžu na diaľnici D1 očakávať najväčšie problémy počas jej plánovaného rozšírenia na osem, respektíve šesť jazdných pruhov najmä pri vstupe do Bratislavy. "Rekonštrukcia D1 na úseku, ktorý je najbližší pri Bratislave, bude z dopravného hľadiska najväčším problémom. Bolo by veľmi nebezpečné, ak by križovatka Triblavina bola otvorená skôr a priviedla ďalšiu dopravu na diaľnicu D1 pred tým, ako dôjde k rozšíreniu tohto úseku," upozornil v stredu analytik Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) Ján Kovalčík.

Ak je niekde preťažený úsek diaľnice, považuje za nezmysel privádzať na ňu ďalšiu dopravu novými križovatkami. "Pri strategickom rozhodovaní o rozšírení D1 a o nových križovatkách sa vždy hovorilo o tom, že najprv musí byť rozšírenie, potom križovatky. V najhoršom prípade rozšírenie a súčasne križovatky," povedal Kovalčík v rámci prezentácie interaktívnej mapy o stave prípravy výstavby diaľnic a rýchlostných ciest. To, že v minulosti sa začali stavať nové križovatky, ktoré majú priviesť ďalšiu dopravu a doteraz sa ani len nezačalo s rozšírením diaľnice, označil za nezodpovedné rozhodnutie a motoristi budú znášať následky.

Najprv rozšírenie potom križovatky

Rozšírenie D1 na trase Bratislava - Senec - Trnava podľa analytika zdržalo to, že sa niekoľko rokov pripravovalo neprimerané riešenie, ktoré počítalo so súbežnými komunikáciami, takzvanými kolektormi, po Trnavu. "To znamená šesť plus dva plus dva, dokopy desať pruhov súvisle po Trnavu. To bol úplný nezmysel. Takéto riešenie možno malo zmysel na krátkom úseku bezprostredne pri Bratislave. Nakoniec, aj od neho sa upustilo," uviedol Kovalčík. Zmena bola podľa neho nevyhnutná, upozorňovali na to už v roku 2011. Analytik INEKO nerozumie, prečo sa stratili ďalšie roky prípravou riešenia, ktoré bolo napokon odložené.





"V posledných rokoch dochádza ku korekcii na riešenie, ktoré je primerané a opodstatnené, to znamená osem pruhov po Senec a ďalej šesť pruhov po Trnavu. Žiaľ, stratený čas už nedobehneme, takže horizonty sú vzdialenejšie, ako by bolo optimálne," dodal Kovalčík. Príprava rozšírenia by však podľa neho mohla pokračovať rýchlejšie, zatiaľ to nevyzerá, že by sa pripravovalo rozšírenie úseku D1 po Senec. "Ako keby sa všetká pozornosť sústreďovala na krátky úsek po Triblavinu, hoci je zjavné, že akútny problém máme minimálne po Senec," poznamenal.

Rozšírenie aspoň po Triblavinu

Za kľúčové považuje, kedy bude zabezpečené rozšírenie D1 aspoň po križovatku Triblavina. "Ak to nestihnú ani do konca roku 2019, čo je už momentálne málo pravdepodobné, že by to stihli, tak v zásade nebude mať zmysel otvoriť križovatku Triblavina, pretože to len zväčší dopravný problém na diaľnici," predpokladá Kovalčík. Jediné možné využitie by podľa neho bolo presmerovať časť dopravy z diaľnice na seneckú cestu (cesta prvej triedy I/61).





Medzi deviatimi prioritnými stavbami NDS do konca funkčného obdobia súčasnej vlády je len prvá etapa rozšírenia D1 Bratislava - Senec v úseku po križovatku Triblavina (3,5 kilometra) na osem pruhov v oboch smeroch. Verejné obstarávanie na stavebné práce by podľa predpokladov malo byť vyhlásené v prvom polroku budúceho roka. Celkové odhadované investičné náklady tejto stavby sú takmer 80 mil. eur, z toho práce predbežne v objeme vyše 58 mil. eur.

Výmena konštrukcie vozovky

Vo Vestníku verejného obstarávania bolo v októbri zverejnené predbežné oznámenie s tým, že tender by mal byť vyhlásený v marci 2018. "Cieľom rozšírenia diaľnice D1 je vybudovať kompletné rozšírenie D1 vrátane výmeny konštrukcie vozovky v úseku Bratislava – mimoúrovňová križovatka Triblavina a zabezpečiť dopravné prepojenie medzi diaľnicami D1 a D4. Súčasťou stavby bude vybudovanie križovatkových kolektorov od križovatky Vajnory po križovatku D1/D4 Ivanka sever a koordinácia s diaľnicou D4,“ informovala NDS.

D1 bude rozšírená na osem pruhov vrátane odstavných pruhov a núdzových zálivov. "V rámci koordinácie s diaľnicou D4 bude výškovo upravená jestvujúca niveleta diaľnice D1 a vybudované nové mostné objekty vrátane súvisiacich vyvolaných investícií,“ dodala NDS. Pôvodne sa uvažovalo, že úsek D1 po Triblavinu by mal rozšíriť koncesionár D4/R7 v rámci PPP projektu, a to z dôvodu postavenia križovatky D1/D4. "Zatiaľ to nie je rozhodnuté, je to jedna z možností. Predpokladá to otvorenie koncesnej zmluvy," povedal nedávno generálny riaditeľ NDS Ján Ďurišin.

NDS požiadala o zmenu stavby križovatky Triblavina pred dokončením pre nárast intenzít dopravy v tomto úseku a pre koordináciu so stavbou obchvatu D4 a križovatky D1/D4. Stavba križovatky Triblavina by podľa NDS mala byť hotová koncom roku 2019, pôvodne mala byť ukončená v apríli tohto roka, dva roky od uzavretia zmluvy so zhotoviteľom, spoločnosťou Porr, s. r. o. Zmluvná cena stavby je 19,8 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (23,7 mil. eur vrátane DPH), do augusta bolo prestavaných takmer 5 mil. eur.

