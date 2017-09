MOST SNP: Množstvo a hmotnosť asfaltu pred opravou mosta a po nej sú rovnaké

Predmetom Zmluvy o dielo bolo vykonať opravu izolácie a vozovky medzi dilatačnými závermi bez zásahu do ostatných častí mosta podľa predloženej projektovej dokumentácie. Vozovka je uložená na mostovke, ktorá je v pozdĺžnom smere vytvorená do oblúka a v priečnom smere má jednostranný sklon smerom ku stredu mosta. V obrubníkoch pri strede mosta sú vyrezané odvodňovacie oválne otvory. Spodná hrana otvoru je 6,0 až 7,5 cm nad oceľovou mostovkou. Táto geometria určuje presne hrúbku vozovky na moste. Preto je dôležité povedať, že nové hrúbky boli definované jestvujúcou geometriou a to sa odrazilo v projekte. Množstvo a hmotnosť asfaltu pred opravou a po oprave sú teda rovnaké.