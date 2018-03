Most-Híd trvá na odstúpení Kaliňáka, Hrnko dôveruje prokuratúre, že dokáže vyšetriť vraždu Kuciaka

BRATISLAVA 1. marca (WebNoviny.sk) - Most-Híd by mal podľa prvého podpredsedu SNS Antona Hrnka predovšetkým rešpektovať Koaličnú dohodu a dodatok podpísaný v septembri, podľa ktorého za svojich ministrov je zodpovedná nominujúca strana.

„Neviem, že by na Koaličnej rade predstavitelia Mosta-Híd predniesli požiadavku o zotrvaní Roberta Kaliňáka vo funkcii ministra vnútra ako kategorickú. Ak chceme, aby sa prípad vyriešil, nevnášal by som nepokoj do NAKA,“ povedal Hrnko dnes pre agentúru SITA.

Dôvera prokuratúre a vyšetrovateľom

Všetky zásahy zvonka, ktoré by destabilizovali vyšetrovateľov, môžu podľa neho skončiť nevyšetrením vraždy novinára s priateľkou. „Dôverujem prokuratúre, že dozoruje veci a dôverujem vyšetrovateľom, že je ich profesionálna česť, aby urobili všetko pre vyšetrenie prípadu. Po vyšetrení veci môžeme ísť do personálnych rozhodnutí a vyvodzovať prípadnú zodpovednosť. Ale všetko by mala riešiť koalícia a nie odkazovať si cez médiá,“ zdôraznil Hrnko.





V strane Most-Híd podľa predsedu Bélu Bugára pretrváva názor, že minister vnútra Robert Kaliňák by mal odstúpiť. Ako povedal novinárom po rokovaní rozšíreného predsedníctva, situáciu má v rukách Smer a na základe rozhodnutia Smeru zaujme stanovisko. „U nás o tom rozhoduje Republiková rada. Ak budeme vedieť výsledok, budeme musieť zvolať Republikovú radu. Nebudeme čakať dlho. Uvedomuje si to aj predseda Smeru,“ vyhlásil Bugár s tým, že jeho strana nebude čakať do mája.

Podľa Bugára ak Kaliňák nebude odvolaný, v jeho strane to budú riešiť. Nemyslí si, že by bolo treba obetovať preto vládu. „Sme v tejto vláde. Riešime problémy v tejto vláde. Republikovú radu zvolám, keď to bude potrebné,“ dodal.

Ľudia sú právom nahnevaní

Most-Híd chce, aby tím vyšetrovateľov vraždy novinára s priateľkou bol rozšírený aj o vyšetrovateľov zo zahraničia. Má to zvýšiť dôveryhodnosť vyšetrovania. Ak by tomu bránila legislatíva, strana je pripravená prijať zmeny zákonov. Podľa neho ľudia sú právom nahnevaní, ale Bugár je proti využitiu tohto hnevu na zvyšovanie napätia. „Vyzývam všetkých, aby svojím konaním neprilievali olej do ohňa,“ dodal.





Hrnko nevie, o čo žiada Most-Híd prizvaním medzinárodných vyšetrovateľov. „Buď sme banánová republika, alebo štát. Ak nemáme orgány schopné vraždu vyšetriť, tak treba prizvať iných odborníkov. Ja však stále verím našim kriminalistom,“ uviedol Hrnko s tým, že predsa medzinárodné tímy na vyšetrovaní spolupracujú a sú doň zapojené. „Toto hraničí so suverenitou štátu,“ dodal.

,

Prichádza neobvyklé studené počasie, najstudenejšie obdobie tejto zimy

Pozrite si náš nový Magazín !

Okrem osobných vecí ukrýva kabelka aj obrovské množstvo baktérií. Je ich v nej viac ako tušíte!

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.