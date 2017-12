Most-Híd podporuje modernizáciu armády a prezbrojenie zo sovietskej na modernú techniku

ŠAMORÍN 4. decembra (WebNoviny.sk) - Strana Most-Híd podľa predsedu Bélu Bugára podporuje modernizáciu Ozbrojených síl SR, prezbrojenie zo sovietskej na modernú západnú techniku.

Ako novinárov informoval Bugár po rokovaní republikovej rady v Šamoríne, zabezpečí to nárast spôsobilosti ozbrojených síl, posilní ich schopnosť reagovať na nové hrozby a v neposlednom rade to pomôže k naplneniu našich spojeneckých záväzkov. „Platí to aj pre prípad obrnených transportérov (8 x 8, 4 x 4). Parametre, alebo vhodnosť jednotlivých typov musia posúdiť odborníci, keďže je to vyslovene odborná otázka,“ uviedol.





Most-Híd podporuje aj zapojenie slovenského obranného priemyslu do procesu, s podmienkou, aby ich produkty boli dostatočne moderné a aby zvýšili celkovú spôsobilosť vozidiel. Zároveň Most-Híd presadzuje čo najvyššiu mieru transparentnosti procesu. Výsledný produkt zároveň musí spĺňať požiadavky NATO na dané vozidlá.

Most-Híd považuje spojenecké aktivity za kľúčový prvok bezpečnosti nielen Slovenska, ale aj Európy. Účasť SR v operácii NATO v Pobaltí považuje preto za kľúčovú pre vyjadrenie solidarity s našimi najbližšími spojencami, ale aj pre zvýšenie európskej a euroatlantickej bezpečnosti.

"Boli sme podporovateľmi tohto rozhodnutia od začiatku, a preto vítame rozhodnutie vlády vyslať približne 150 vojakov do Lotyšska v druhej polovici roka 2018 ako súčasť operácie NATO,“ uvádza sa v uznesení republikovej rady.

