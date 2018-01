Most-Híd je proti zníženiu počtu poslancov, chce zmeny v návrhu ministerstva vnútra

BRATISLAVA 30. januára (WebNoviny.sk) – Poslanec NR SR Most-Híd Peter Antal je proti zníženiu počtu poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev, ako to navrhuje ministerstvo vnútra.

Preto k novele zákona o obecnom zriadení predkladá v mene viacerých spolustraníkov pozmeňujúci návrh, ktorý by z novely takéto riešenie odstránil. Novelu prerokoval parlament v závere prvého rokovacieho dňa 26. schôdze NR SR v tomto volebnom období. Antal zdôraznil, že ak rezort vnútra chce znížením počtu poslancov znížiť výdavky na odmeňovanie, mal to upraviť inak a nie počtami.

Vysoký podiel poslancov

Novela, ktorá je v druhom čítaní a hlasovať by sa malo o nej v stredu predpoludním, znižuje počet poslancov obecných zastupiteľstiev, a to predovšetkým v mestách a vo väčších obciach, a upravuje ich odmeny stanovením finančného stropu. "Slovenská republika má viac ako dvojnásobne vyšší podiel komunálnych poslancov na 100-tisíc obyvateľov, ako je priemer Európskej únie," konštatuje sa v predkladacej správe. Obce do 10-tisíc obyvateľov budú mať po novom troch až 11 poslancov, mestá do 100-tisíc obyvateľov budú mať 11 až 21 poslancov a mestá nad 100-tisíc obyvateľov 21 až 25 poslancov.





Novela tiež spresňuje postup obce pred konaním miestneho referenda. Umožňuje zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce nielen obecnému zastupiteľstvu, ale aj starostovi obce. Ďalej tiež vymedzuje niektoré pojmy ako definíciu verejného priestranstva, čo má uľahčiť výkon pôsobnosti obce napríklad pri označovaní ulíc a námestí názvami, vymedzení úloh obecnej polície, ustanovení podmienok držania psov a podobne.

Treba prihliadať na menšinové práva

Novela tiež upravuje mechanizmus pričlenenia obce bez vedenia k susediacej obci. Obec, ktorá ani po dvoch po sebe idúcich voľbách do orgánov samosprávy nemá obecné zastupiteľstvo ani starostu, môže vláda nariadením pričleniť k susediacej obci, ktorá sa nachádza v tom istom okrese. Nefunkčná obec pričlenením zaniká.

Poslanec Antal v rozprave žiadal, aby sa bralo pri pričleňovaní do úvahy aj národnostné zloženie obcí, ktoré sa majú pričleniť k druhej obci. „Treba prihliadať na menšinové práva,“ povedal.

Pozrite si náš nový Magazín !

Už ste videli automat na skladanie prádla, ktorý dokonalo poskladá Vaše oblečenie?

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.