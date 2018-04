Most-Híd chce v sociálnom balíčku štartovacie pôžičky aj nižšie odvody pre živnostníkov

BRATISLAVA 20. apríla (WebNoviny.sk) – Strana Most-Híd chce do nového sociálneho balíčka vlády presadiť zavedenie štartovacích pôžičiek pre mladé rodiny. Podľa informácií agentúry SITA by mladí manželia dostali pôžičku za výhodný úrok približne do výšky 15 000 eur.

Zníženie odvodov pre živnostníkov

Istina by sa im znižovala za každé narodené dieťa. Cieľom takých pôžičiek má byť nielen pomoc mladým rodinám, ale aj motivácia mať deti či stimulácia, aby ľudia neodchádzali z menej rozvinutých regiónov.



Most-Híd plánuje takýmto opatrením aj dlhodobejšie ciele. Zvýšená pôrodnosť má zabezpečiť, aby mal kto o niekoľko rokov prispievať na dôchodky. Most-Híd tiež presadzuje do sociálneho balíka aj zníženie odvodového zaťaženia pre živnostníkov.

Nový balíček oznámil Fico

O novom balíku na zvýšenie životnej úrovne mala v stredu rokovať Koaličná rada. Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko však v stredu zrušil rokovanie Koaličnej rady aj vlády SR, najskôr sa chce stretnúť s premiérom Petrom Pellegrinim.

Nový sociálny balík oznámil predseda Smeru-SD Robert Fico v marci. Pôjde o opatrenia, ktoré by mali vstúpiť do účinnosti od roku 2019, čo je predvolebný rok. Smer-SD chce presadiť do balíčka vyššie vianočné príspevky pre dôchodcov. SNS navrhuje napríklad znížiť daň z pridanej hodnoty (DPH) na ubytovacie služby na 10 percent.

