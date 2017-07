Morata mieri z Realu do Chelsea. Ide za trénerom, ktorý mu najviac dôveruje

LONDÝN 20. júla (WebNoviny.sk) - Útočník Álvaro Morata druhýkrát odchádza zo španielskej futbalového klubu Real Madrid. Ako "biely balet" uviedol vo svojom oficiálnom vyhlásení, funkcionári španielskeho a anglického šampióna FC Chelsea sa dohodli na transfere 24-ročného rodáka z Madridu.

Po absolvovaní lekárskej prehliadky Morata podpíše 5-ročný kontrakt s klubom zo Stamford Bridge.

Neľutuje návrat do Realu

"Bolo pre mňa potešením hrať za Real Madrid. Vždy budem s nimi, aj keď už budem hrať za Chelsea. Môžeme zmeniť klub či mesto, ale priateľstvá tu budú stále. Je smutné odísť z Realu, ale dúfam, že sa mi v Anglicku bude dariť," vyhlásil Morata pre denník AS.

Zo španielskej metropoly odchádza po druhý raz. V lete 2014 ho kúpil Juventus Turín. Po dvoch sezónach v drese "starej dámy" sa však vrátil naspäť. "Neľutujem, že som sa vrátil do Madridu, veď som s tímom vyhral štyri trofeje vrátane môjho druhého triumfu v Lige majstrov. Odchádzam šťastný, pretože keď som mal naposledy na sebe dres Realu, oslavovali sme na námestí Cibeles (miesto tradičných osláv úspechov Realu Madrid, pozn.)," dodal odchovanec "Los Blancos".

Odstupné 80 miliónov eur

Morata v uplynulej sezóne 2016/2017 zväčša plnil rolu žolíka z lavičky. Napriek tomu bol s 20 presnými zásahmi druhým najlepším strelcom mužstva po Cristianovi Ronaldovi (42). Od prestupu do Londýna očakáva najmä to, že bude dôležitejšou súčasťou mužstva než tomu bolo v Madride.

"Idem do tímu pod vedením trénera, ktorý mi dôveruje, a to je pre hráča najdôležitejšie. Hovoril som už s krajanom Césarom Azpilicuetom. Fernando Torres, ktorý v FC Chelsea hrával, mi sľúbil, že mi podá pomocnú ruku, kedykoľvek budem potrebovať," doplnil účastník ME 2016, ktorý priznal, že napriek odchodu zo Štadióna Santiaga Bernabéua nemôže o kormidelníkovi Zinedinovi Zidanovi povedať jediné krivé slovo. "Za všetko som sa mu poďakoval a vzájomne sme si zaželali veľa šťastia," skonštatoval Álvaro Morata.

Podľa denníka AS by Angličania mali za Moratu zaplatiť odstupné 80 miliónov eur a 5 miliónov v podobe ďalších príplatkov.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.