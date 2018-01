Monštruózna séria, jazdí vlastnú lyžiarsku ligu, ospevujú médiá „snehovú kráľovnú“ Shiffrinovú

ZÁHREB 4. januára (WebNoviny.sk) - Aj keď je mladá americká zjazdárka Mikaela Shiffrinová čoraz väčšia univerzálka, naďalej zostáva najmä kráľovná slalomu.

V najtočivejšej disciplíne si momentálne so svetovou konkurenciou robí, čo chce, a s výnimkou , zväčša absolútne dominuje. Do zbierky víťazných slalomov, resp. paralelných slalomov v tejto sezóne Svetového pohára po Killingtone, Courcheveli, Lienzi a Osle pridala aj Záhreb.





Na obávanom Medveďom vŕšku nad chorvátskou metropolou bez väčších problémov triumfovala v súčte oboch kôl o 1,59 s pred Švajčiarkou Wendy Holdenerovou. Záhrebskou "Snehovou kráľovnou" sa stala už po tretí raz /predtým 2013 a 2015/ a už len jeden triumf jej chýba na vyrovnanie miestnej rekordérky Rakúšanky Marlies Schildovej.

"Bol to pre mňa výnimočný večer na Sljeme. Tieto preteky mám veľmi rada a veľmi si vážim, že kráľovskú korunku mi odovzdala práve Janica Kosteličová. Ona je pojem vo svetovom lyžovaní. Vždy som ju obdivovala, bola pre mňa veľkou inšpiráciou," uviedla Mikaela Shiffrinová na tlačovej konferencii po svojom záhrebskom triumfe.

Shiffrinová má na konte 38 víťazstiev

Shiffrinová zvýšila počet víťazstiev vo Svetovom pohári na číslo 38, čím sa osamostatnila na šiestej priečke historického rebríčka úspešnosti pred svojím niekdajším idolom Marlies Schildovou.

Jej najbližšou métou je Švédka Anja Pärsonová so 42 víťazstvami. Ešte viac vyrážajú dych Shiffrinovej štatistiky v slalome. Z ostatných 24 podujatí v tejto disciplíne vo Svetovom pohári stála 23-krát na pódiu pre tri najlepšie, 19-krát zvíťazila, dvakrát bola druhá a dvakrát tretia. A len raz nedošla do cieľa - práve pred rokom v Záhrebe, kde vtedy stálo na stupňoch slovensko-české trio Velez-Zuzulová, Vlhová, Strachová.

Francúzsky Eurosport ponúkol ešte úchvatnejšie čísla: Shiffrinová nechýbala na pódiu v slalome či paralelnom slalome v pretekoch, ktoré dokončila, od 13. decembra 2014 a jej 4. miesta vo švédskom Aare.

Spolu s dvoma titulmi majsterky sveta, ktoré medzitým získala, je to 28 pódiových umiestnení v 29 pretekoch na svetovej úrovni, z toho 24 víťazstiev. "Táto séria je monštruózna," píše Eurosport. Nemecký Spiegel už zrejme nevedel vymyslieť ďalší superlatív vystihujúci Shiffrinovej dominantnosť, a tak napísal: "Ona len ďalej víťazí, víťazí a víťazí..." Rakúsky portál ORF použil už viackrát titulok: "Shiffrinová jazdí vlastnú lyžiarsku ligu."

Slová chvály od Millera

Bokom nezostal ani niekdajší skvelý Američan Bode Miller. Štvornásobný majster sveta a 6-násobný olympijský medailista ocenil univerzálne kvality svojej stále mladučkej krajanky: "Mám pocit, že ona je zrejme to najlepšie, čo ponúka história tohto športu. Jej rovnováha, dynamickosť, intenzita a schopnosť sa koncentrovať, to všetko ju predurčuje víťaziť v každej disciplíne, v ktorej si to zaumieni," povedal 40-ročný Američan, ktorý ešte pred sezónou koketoval s možnosťou návratu, ale napokon už zostal mimo diania.

Dokonca si myslí, že Shiffrinová už onedlho v kórejskom Pjongčangu môže prekonať jeho rekord najdekorovanejšieho amerického zjazdára za ZOH. Zatiaľ má 22-ročná rodáčka z Vailu na konte "len" jedno slalomové zlato zo Soči 2014. "Dve zlaté medaily má takmer isté a ak sa rozhodne pre päť disciplín, môže mať aj päť cenných kovov," tvrdí Bode Miller, cituje ho Reuters.

Najúspešnejšie zjazdárky histórie v počte triumfov v pretekoch Svetového pohára:

1. Lindsey Vonnová (USA) 78 víťazstiev

2. Annemarie Moserová-Pröllová (Rak.) 62

3. Vreni Schneiderová (Švaj.) 55

4. Renate Götschlová (Rak.) 46

5. Anja Pärsonová (Švéd.) 42

6. Mikaela Shiffrinová (USA 38

6. Marlies Schildová (Rak.) 37

8. Katja Seizingerová (Nem.) 36

9. Hanni Wenzelová (Licht.) 33

10. Erika Hessová (Švaj.) 31

Najúspešnejšie pretekárky v počte triumfov vo Svetovom pohári v slalome:

1. Marlies Schildová (Rak.) 35 víťazstiev

2. Vreni Schneiderová (Švaj.) 34

3. Mikaela Shiffrinová (USA) 28

4. Erika Hessová (Švaj.) 21

5. Janica Kosteličová (Chorv.) 20

6. Anja Pärsonová (Švéd.) 18

