Mladík Fehérváry si na MS v Dánsku plní svoj sen a snaží sa učiť od skúsenejších spoluhráčov

KODAŇ 4. mája (WebNoviny.sk) - V apríli 2017 bol obranca Martin Fehérváry kapitánom slovenskej hokejovej reprezentácie na domácich majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov a málokto predpokladal, že už v máji 2018 absolvuje debut v seniorskom národnom tíme na svetovom šampionáte v Dánsku. Mladý bek na sebe tvrdo zapracoval a výsledkom je debut na MS 2018 v sobotu v súboji proti Česku.

"V prvom rade je to pre mňa splnený sen. Odmalička som chcel reprezentovať Slovensko na MS. Osobne som nečakal, že to príde takto skoro," hovorí Martin Fehérváry.

Bratislavský rodák na prelome rokov stihol aj účasť na juniorskom svetovom šampionáte. Za trinásť mesiacov tak skompletizuje MS v troch vekových kategóriách. "Je to naozaj skvelé. Pred sezónou to bol jeden z mojich cieľov, ale nevyvíjalo sa to presne tak, ako som plánoval. Napokon sa mi to podarilo a som rád," pokračoval.

Ostrý začiatok pre mladého beka

Ak Martin Fehérváry nastúpi v sobotu, vo veku 18 rokov a 211 dní sa stane štvrtým najmladším debutujúcim Slovákom na MS. Mladší v minulosti boli pri prvom štarte na seniorskom svetovom šampionáte iba Marián Hossa, Jiří Bicek a Andrej Meszároš, všetci už ako osemnásťroční.

"Nepozerám sa na to takto. V prvom rade som tu, aby som pomohol tímu. Budem sa snažiť čo najlepšie odvádzať svoju robotu," poznamenal mladík, ktorý už štyri roky pôsobí vo Švédsku. "Herný systém trénera Craiga Ramsayho v reprezentácii mi vyhovuje, keďže niečo podobné hrávame aj vo Švédsku. Je to aktívny systém," myslí si.



V sobotu večer na mladého beka čaká ostrý začiatok, inak jeho debut na MS nemožno označiť, keďže súpermi Slovákov budú Česi. "Bude to krst ako hrom, Viem, že Česi majú dobrý tím, pozeral som ich káder. Tiež tam majú aj mladíkov, takže sa na duel veľmi teším," pokračoval Fehérváry.

Nemyslí si však, že sa mu pred sobotou roztrasú kolená. "Myslím si, že trému budem mať, ale je to pred každým duelom. Vždy sa snažím spraviť si svoju pohodičku. Inak to nebude ani teraz," povedal.

Snaží sa učiť od skúsenejších

V sezóne 2017/2018 hral v seniorských kluboch vo Švédsku, preto sa cíti byť pripravený na ďalšiu výzvu v podobe MS v Dánsku. Aj v národnom tíme sa snaží učiť od skúsenejších spoluhráčov. "Veľa sledujem Andreja Sekeru. Je skvelé byť v jednom tíme s takým hráčom. Komunikujem často aj s Michalom Čajkovským, poznáme sa viac. Mám dobrý vzťah aj s ďalšími chalanmi," prezradil Fehérváry.

Pred rokom sa Slováci na seniorských MS zachránili medzi elitou v hodine dvanástej, tentokrát klesnúť nadol nemôžu, keďže o rok sa šampionát koná pod Tatrami. "Radi by sme to v Dánsku potiahli čo najďalej. Minimálne by sme chceli postúpiť aspoň do štvrťfinále," povedal Fehérváry.



Aktuálna sezóna sa pre neho nekončí, keďže potom odlieta do zámoria a pred júnovým draftom nováčikov do NHL absolvuje testovanie mladíkov NHL Combine. Je teda pripravený na to, že v Dánsku ho pozornejšie budú sledovať skauti z profiligy.

"S týmto tlakom som sa snažil vyrovnať počas celej sezóny. Viem, že tam budem pod drobnohľadom, ale budem sa snažiť hrať čo najlepšie. Myslím si, že je to pre mňa veľká šanca vylepšiť si pozíciu pred draftom. V ňom chcem byť čo najvyššie," dodal.





Pozrite si náš nový Magazín !

Pravda o sušičoch rúk. Tieto prístroje rozhodne nie sú hygienické!

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.