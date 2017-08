Mladí slovenskí basketbalisti v dráme nestačili na Slovincov, opúšťajú elitu

Prvá štvrtina sa niesla v znamení Slovincov, ktorí v nej zvíťazili o 6 bodov 14:8. V zvyšovaní náskoku pokračovali aj v nasledujúcej desaťminútovke a po polčase vyhrávali 35:22. Mladí Slováci sa herne prebudili v tretej štvrtine, ktorú vyhrali jednoznačne 24:15 a zrovnali so súperom krok. V záverečnej desaťminútovke to bola dráma do poslednej sekundy. Napokon však boli úspešnejší Slovinci, ktorí triumfovali 62:57.