Mladí ľudia nemajú záujem o štúdium technických smerov. Ako je možné to zmeniť?

BRATISLAVA 28. marca 2018 (WBN/PR) - trh práce nepotrebuje. Odborníci volajú po osvete, zmene školského systému, väčšej podpore zo strany štátu. Dôležité sú však aj projekty, ktoré by pútavou formou mladých ľudí pritiahli k technickým vedám. Jedným z nich je aj Automobilová Junior Akadémia.

S iniciatívou organizovať každý rok počas letných mesiacov Automobilovú Junior Akadémiu prišiel pred tromi rokmi Zväz automobilového priemyslu SR. Oslovil automobilky a univerzity, ktoré sa s nápadom takmer okamžite stotožnili. Ohlasy na prvé dva ročníky sú veľmi pozitívne. O akadémiu prejavili mladí ľudia záujem, dievčatá rovnako ako aj chlapci. Päťdňový program poskytne mladým pohľad do sveta výroby, ale aj možnosť nahliadnuť do akademického prostredia. Automobilová Junior Akadémia totiž ponúka prednášky na univerzite v kombinácii zo zaujímavým programom priamo vo výrobe. Chýbať nebudú ani rôzne zábavné praktické cvičenia, prehliadka najmodernejších pracovísk či zaujímavé diskusie o automobilizme budúcnosti. Každá z akadémií sa skončí slávnostnou promóciou a odovzdaním diplomov jej účastníkom.

„Som naozaj veľmi rád, že ohlasy sú pozitívne a my môžeme v projekte pokračovať ďalej,“ hovorí Juraj Sinay, prezident Zväzu automobilového priemyslu SR. „Našou ambíciou je projekt nielen udržiavať, ale ho aj ďalej rozvíjať. Preto ma teší, že nám tento rok pribudol ďalší partner z výrobnej sféry.“

K trom automobilkám – Volkswagen Slovakia, Groupe PSA Slovakia, Kia Motors Slovakia tento rok pribudla spoločnosť Adient Slovakia – výskumno-vývojové centrum sedačiek a interiérov automobilov. Výrobné podniky vytvoria tzv. dvojičky s univerzitami – Strojnícka Fakulta STU v Bratislave, Materiálovo-technologická fakulta STU v Trnave a Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

„Tento projekt má však aj svoj druhý rozmer. Našou spoločnou ambíciou je podporovať u detí záujem o technické odbory,“ hovorí Juraj Sinay. „Automobilový priemysel stojí pred obrovskými výzvami, medzi ktoré patrí aj Industry 4.0, a to si bude v krátkej budúcnosti vyžadovať vysokokvalifikované pracovné sily.“

Na štúdium na vysoké školy sa zo stredných škôl hlási viac ako 60% absolventov stredných škôl. Prevažujú však skôr netechnické odbory. Zarážajúca je aj skutočnosť, že viac ako 55% absolventov vysokých škôl nie je zamestnaných v odbore, ktorí vyštudovali. Pri prepočte na náklady na ich vzdelávanie to znamená, že ročne vynaložíme viac ako 140 miliónov euro zbytočne.

„Mnohí zamestnávatelia v spolupráci s akademickou obcou už podnikajú vlastné aktivity zamerané na podporu štúdia technických odborov a na prácu s talentovanými študentmi. Aj Automobilová Junior Akadémia je reakciou na aktuálnu situáciu v priemysle a celospoločenskú potrebu zvýšenia počtu vysoko kvalifikovaných zamestnancov. Chceme aj takto upozorniť širokú verejnosť na túto skutočnosť a zároveň motivovať deti pre štúdium na technických odboroch, „ dopĺňa Juraj Sinay.

Tretí ročník Automobilovej JUNIOR akadémie bude aj tento rok v mestách sídiel výrobných závodov v Trnave 16.7.-20.7.2018, v Žiline 9.7.-13.7.2018, v Bratislave a Trenčíne v dňoch 20.8.-24.8.2018. Týždenný vzdelávací a zážitkový program AJA je určený žiakom, ktorí ukončili štúdium v siedmom a ôsmom ročníku základných škôl. Časť programu bude prebiehať na akademickej pôde a časť priamo vo výrobnom závode. Všetky potrebné informácie spolu s prihlasovacím formulárom nájdu záujemcovia od 16.4.2018 na webovej stránke .

VYJADRENIA PARTNEROV AJA 2018

Volkswagen Slovakia

Volkswagen Slovakia umožňuje žiakom základných škôl zoznámiť sa s automobilovou výrobou, najmodernejšími technológiami a robotmi. Naším cieľom bolo vyvolať záujem detí o techniku a technické vzdelávanie, vďaka ktorému môžu nájsť v budúcnosti uplatnenie aj v našom závode. Výučbu techniky podporujeme už od materských škôl a intenzívne sa zameriavame na duálne vzdelávanie, s ktorým máme veľmi dobré skúsenosti. Po pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce dva ročníky AJA prichádzame s tretím pokračovaním denného letného tábora, počas ktorého privítame v bratislavskom závode Volkswagen Slovakia až 80 detí.

Groupe PSA Slovakia

Na Slovensku panuje mylné presvedčenie, že kariéra sa dá urobiť len po štúdiu práva, či ekonómie, alebo iných humanitných odborov. Slovensko je však miestom, kde svoje výrobne kapacity úspešne rozvíja už niekoľko výrobcov svetových automobilových značiek. My chceme v spolupráci s Materiálovo-technologickou fakultou STU v Trnave už tretí rok po sebe vtiahnuť deti základných škôl do sveta a príbehu skupiny Groupe PSA, ktorá pred 12 rokmi spustila produkciu v Trnave. Aj tento rok pripravujeme pre deti jeden a poldňový bohatý program prakticky v každej prevádzke výrobného centra tejto automobilky. Cieľom je ukázať im, že práca v automobilke má silnú pozitívnu emóciu, môže rozvíjať ich schopnosti a dať im možnosť pri rozhodovaní sa, kam pôjdu študovať na strednej škole, či na univerzite.

Kia Motors Slovakia

Rovnako ako po minulé roky prináša AJA žiakom zo žilinského regiónu nielen možnosť nahliadnuť do výroby automobilov, ale zároveň aj možnosť oboznámiť sa s prostredím stredných odborných škôl. Okrem Strednej odbornej školy v Kysuckom Novom Meste navštívia prvýkrát aj Strednú odbornú školu elektrotechnickú v Žiline, kde sa oboznámia s prípravou študentov pre ich budúce povolanie v oblasti elektrotechniky, ktorá bude aj naďalej jedným z hlavných prvkov automobilovej výroby v budúcnosti.

Adient Slovakia

Najväčšie vývojové centrum pre automobilový priemysel na Slovensku sa do projektu AJA pripája po prvýkrát. Každý deň sa stretávame s ťažkosťami pri prijímaní kandidátov z technických odborov, preto vítame možnosť upriamiť pozornosť na technicky zamerané štúdium. Celý koncept AJA výborne zapadá do našej dlhodobej koncepcie spolupráce so vzdelávacími inštitúciami – máme za sebou 11 ročníkov letných študentských stáží pre študentov vysokých škôl technických zameraní a druhý ročník spolupráce so študentmi Strednej umeleckej školy z odboru priemyselný dizajn. Automobilová Junior Akadémia nám umožní prvýkrát osloviť aj žiakov základných škôl.

Počas posledného augustového týždňa sa účastníci našej AJA môžu tešiť na návštevu moderného testingového centra, kde budú mať možnosť vystreliť si airbag, na kreatívnom workshope si vytvoria poťah autosedačky podľa svojich predstáv, naučia sa zachrániť ľudský život pri dopravnej nehode a zažijú množstvo zábavy pri outdoorových aktivitách.

Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Strojnícka fakulta STU sa už po tretí krát zapája do týždenného vzdelávacieho a zážitkového programu Automobilovej JUNIOR Akadémie. Základným poslaním akcie je popularizácia technického vzdelávania medzi mladými ľuďmi. V priebehu piatich dní chceme mladým účastníkom predstaviť študentský život na gymnáziu, v špičkovej automobilke, na slovenskom súťažnom automobilom okruhu v Orechovej Potôni, či v múzeu budúcnosti - v Auréliu. No a celá Akadémia začína vstupnou „imatrikuláciou“ a končí slávnostnou „promóciou“ - mladých absolventov na našej fakulte. Žiakom základných škôl okrem toho na fakulte predstavíme najmodernejšie súťažné automobily, ktoré naprojektovali a vyrobili naši študenti, oboznámia sa s najmodernejšími prístrojmi a technológiami v našich laboratóriách.

Materiálovo-technologická fakulta STU v Trnave

Automobilová JUNIOR Akadémia predstavuje letné aktivity vo svete vedy a techniky. Projekt je reakciou na rastúci nedostatok pracovnej sily technického zamerania, ktorý mobilizuje nielen zamestnávateľov, ale aj školy, vychovávajúce odborníkov pre trh s rešpektom na jeho potreby. Absolventi stredných a vysokých škôl, ktorí si chcú nájsť uplatnenie na trhu práce a byť úspešní, musia spĺňať podmienky a požiadavky zamestnávateľov. Automobilová JUNIOR Akadémia nie je len o učení sa, ale najmä o hre a zábave, ktorá je súčasťou prázdnin. Je zameraná na predstavenie zaujímavého vedecko-technického sveta pre mladých ľudí, ktorí sa v budúcnosti budú rozhodovať o tom, akým smerom sa budú uberať a akú školu budú navštevovať. Zaujímavými hrami a cvičeniami chceme v študentoch podnietiť a rozvinúť zvedavosť a tvorivosť, aby zistili, že tento svet je veľmi dynamický a ponúkajúci veľmi široké uplatnenie ich záujmov. Týmto projektom by sme chceli predstaviť atraktívne štúdium na Materiálovotechnologickej fakulte v Trmave, ktorá je súčasťou STU v Bratislave, a poukázať na výhodnosť u nás získaných vedomostí a praktické uplatnenie absolventov v praxi.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne podporuje projekty, ktoré priťahujú záujem mladých ľudí na Slovensku o štúdium technických odborov a projekt AJA je výbornou príležitosťou propagácie technického vzdelávania. Našou snahou je ukázať mladým ľuďom, že technické vzdelanie na akejkoľvek úrovni má budúcnosť a naša univerzita sa podieľa na prepájaní technického vzdelania s praxou.

