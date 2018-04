Miss Press 2018 získala Jasmina Tatyová, skupina Elán chystá počas galavečera prekvapenie

BRATISLAVA 25. apríla (WebNoviny.sk) - Titul Miss Press 2018 získala v stredu na tlačovej konferencii v bratislavskom hoteli DoubleTree by Hilton súťažiaca s číslom 7 Jasmina Tatyová.

O korunku Miss Slovensko 2018 a tituly Miss Drive, Miss Gosh, Miss Pierot, Miss Príjemný hlas a titul Eva Miss Sympatia zabojuje popri snedej Trnavčanke počas galavečera Miss Slovensko 2018 v sobotu 28. apríla v bratislavskej Inchebe ešte ďalších desať finalistiek.

Elán predstaví novú pesničku

O víťazkách aktuálneho ročníka súťaže rozhodne porota, do ktorej okrem riaditeľky Miss Slovensko Karolíny Chomistekovej zasadne aj Miss Slovensko 2017 Hanka Závodná, módny dizajnér Michael Kováčik, doktorka Alena Pallová z Inštitútu estetickej medicíny, Andrea Gavačová z Fremantle Media, Miss Českej republiky 2009 Aneta Vignerová, český herec Jaromír Hanzlík a Mister Global 2016 Tomáš Martinka. Za finalistku, ktorá získa titul Eva Miss Sympatia už môžu záujemcovia a záujemkyne hlasovať od konca marca až do posledných minút finálového večera. Výťažok z hlasovania pritom poputuje v plnej výške na charitatívny projekt denníka Nový Čas pre deti, ktorý spravuje Nadácia Pontis.

Galavečer, ktorý bude svojim slovom sprevádzať Libor Bouček, odvysiela v priamom prenose TV JOJ. Na divákov a diváčky čaká okrem samotných súťažných kategórii a originálnej fashion show, v rámci ktorej nebude chýbať ani promenáda v plavkách či v svadobných šatách, bohatý program plný hudobných, tanečných a akrobatických vystúpení. Na pódiu vystúpia Dara Rolins, Emma Drobná, Tomáš Buranovský či skupina Elán, ktorá pri tejto príležitosti predstaví i novú pesničku.

„Ja sa veľmi teším, že nás skupina Elán oslovila, že by s nami chceli spolupracovať a chceli by prestaviť svoju pesničku s názvom Milujem práve na našom finálovom večeri. Je krásna, ja som ju už počula, diváci sa naozaj majú na čo tešiť,“ povedala počas tlačovej konferencie Chomisteková, ktorá sa osobne podieľala na tvorbe jednej z kolekcií, ktoré počas večera finalistky predvedú.

Špeciálny videoklip

Slávnostný večer zároveň odštartuje špeciálny videoklip. „Bude to veľmi podobné klipu Georgea Michaela k pesničke Freedom, ten ikonický videoklip s modelkami z 90-tych rokov, o také niečo sme sa snažili aj my a myslím, že sme sa s tým dobre popasovali. Dúfam, že to diváci ocenia,“ poznamenala riaditeľka súťaže.

Víťazka Miss Slovensko 2018 získa postup na Miss World 2018, honorovanú zmluvu, luxusný automobil a ďalšie zaujímavé ceny. Prvá vicemiss Slovensko 2018 pocestuje v druhej polovici roka na svetovú súťaž Miss International a druhá vicemiss bude Slovensko reprezentovať na súťaži Miss Supranational.

Ostatným finalistkám naplánovali organizátori súťaže po finálovom večeri ešte niekoľko aktivít. V máji spoločne navštívia rezort v Liptovskej Osade a v auguste ich čaká dovolenka v Turecku.

Finalistky súťaže Miss Slovensko 2018 a riaditeľka súťaže Karolína Chomisteková (uprostred) počas oficiálneho predstavenia finalistiek 23. ročníka súťaže krásy Miss Slovensko 2018. Bratislava, 1. február 2018.

Finalistka súťaže Jasmína Tatyová z Trnavy s číslom 7 počas oficiálneho predstavenia finalistiek 23. ročníka súťaže krásy Miss Slovensko 2018. Bratislava, 1. február 2018

Finalistky súťaže Miss Slovensko 2018 počas oficiálneho predstavenia finalistiek 23. ročníka súťaže krásy Miss Slovensko 2018. Bratislava, 1. február 2018.

