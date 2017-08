Miroslav Stoch sa dočkal, môže nastúpiť za Slaviu Praha

Dvadsaťsedemročný nitriansky rodák Stoch očakáva vyrovnanú konfrontáciu: "APOEL má kvalitu, ale môže to byť päťdesiat na päťdesiat. Podľa mňa majú obe mužstvá úplne vyrovnané šance na postup. Asi rozhodnú maličké chyby. Uvidíme, kto ich urobí menej a pôjde ďalej. Pevne verím, že to budeme my." V kádri Slavie zo Slovákov sú aj Dušan Švento a Jakub Hromada.