Mirka Luberdová z HÝBSA Slovensko: Takto budete fit aj na jeseň

ŠAMORÍN 14. septembra 2017 (WBN/PR) – Máte už program na predĺžený víkend? Nech je to čokoľvek, pre posledný zo série HÝBSA dní sa oplatí zmeniť plány. Túto sobotu zažije v šamorínskom X-Bionic SPHERE dobrodružstvo celá rodina!

Projekt HÝBSA Slovensko už niekoľko mesiacov prispieva k tomu, že Slováci oprášili tenisky aj varešky a znovu objavili radosť z pohybu či z domáceho varenia. Stačilo im ukázať, že ozdravenie životného štýlu nemusí mať podobu zákazov a odopieraní. HÝBSA Slovensko, projekt pod záštitou TV Markíza, agentúry Be Cool a s podporou BILLA Slovensko, dennodenne inšpiruje, ako sa viac hýbať, kvalitnejšie stravovať, a popritom nezabúdať na zábavu v kruhu najbližších. V Šamoríne v rámci pestrého programu určite nevynechajte stánok BILLA, kde si deti užijú originálnu pátraciu hru po ovocí a zelenine Bludisko, mamičky sa budú môcť zapojiť do súťažnej ankety o najzdravšiu desiatu a každý, kto sa zastaví, má šancu vytočiť si výhru v Kolese šťastia. Medzi účinkujúcimi nebude chýbať ambasádor Billy olympionik Matej Beňuš či zástankyňa zdravej stravy Mirka Luberdová. Tá pre HÝBSA Slovensko pravidelne varí výborné a nutrične vyvážené jedlá z ingrediencií, ktoré bez problémov nájdete aj vo vašej predajni BILLA.

Prirodzene majú v sebe veľa energie, súťaživosť a hravosť, ktorú tu môžu uplatniť. Je to krásny rodinný deň, plný súťaží, medailí a stretnutia množstva známych ľudí, ktorých sledujú v ich obľúbených programoch. Čím ďalej, tým viac ľudí chodí aj za mnou kvôli receptom, z čoho sa veľmi teším,“ hovorí stálica programu HÝBSA dní. Dvojnásobná mama sa snaží svoje znalosti o strave prenášať aj na drobcov. Prezradila, že tajomstvom jej úspechu je ponúkať deťom alternatívy, nad ktorými neohrnú nos. Napríklad hranolky upečené v rúre namiesto vyprážania či sladké lievance z pohánky, špaldy a kefíru.

„Vidím snahu rozšíriť produkty o zdravé formy obilnín, múk, ovocie a zeleninu od lokálnych farmárov, a potešili ma aj vajíčka spod Tatier z voľného výbehu,“ hovorí skúsená kuchárka známa tým, že si potrpí na kvalitu prísad. Posolstvo projektu HÝBSA Slovensko je Mirke osobne blízke a nenechá sa odradiť ani sychravou jeseňou. „Keď je problém stráviť väčšinu času vonku, snažím sa s deťmi aspoň navštevovať pohybové tréningy pre deti, no keď sa dá, stále uprednostňujeme prechádzku v lese a hranie sa na ihrisku.“

A aké sú Mirkine fit tipy do (nielen jesennej) kuchyne? „Dôležitá je pestrosť, aby sme nepodávali dokola 2-3 obľúbené jedlá, lebo je malá pravdepodobnosť, že v nich bude zastúpené všetko, čo telo potrebuje. Nezabúdať najmä na strukoviny – sú skvelým zdrojom bielkovín a nahradia aj mäso, ktoré nemusí byť na stole každý deň. Zároveň sú cenovo dostupné a sýte. Zo sacharidov odporúčam pridať do jedálnička pšeno, batáty, topinambury a rôzne druhy ryže. Čo sa týka zeleniny, viem, že u detí to býva ťažké, u nás mám dobrú skúsenosť s čerstvými šťavami. A keďže na jeseň nám chutia sýtejšie jedlá, oplatí sa vymeniť nezdravé tuky za tuky z orieškov ako nepražené mandle, kešu, slnečnicové či tekvicové semienka a zdravé oleje, napríklad olivový, hroznový či prepustené maslo.“

Nezabudnite, Mirkine varenie naživo uvidíte už v sobotu 16. septembra na HÝBSA dni v Šamoríne. Registrujte sa bezplatne ešte dnes na www.hybsa.markiza.sk.

