Ministerstvo zdravotníctva by si malo podľa OĽaNO a SaS spraviť poriadok v poplatkoch

BRATISLAVA 11. januára

So znepokojením sledujeme sťažnosti občanov, ktoré sa týkajú platieb 10-eurových poplatkov za vzniknuté akútne problémy, ktoré ich priviedli na urgentné príjmy nemocníc. Tie majú platiť pri ich neopodstatnených návštevách. Plne sa potvrdzuje náš úsudok, že pacienti častokrát nemajú potrebné medicínske znalosti a teda správny úsudok, čo patrí na nemocničnú pohotovosť, a čo nie, konštatoval v stanovisku poslanec OĽaNO a tieňový minister zdravotníctva Marek Krajčí.

Budúce mamičky na urgentnom príjme

Najmarkantnejším prípadom sú podľa Krajčího už medializované prípady mamičiek s podozrením na predčasný nástup pôrodu. "Vyzývame preto ministra zdravotníctva, aby sa týmito prípadmi zaoberal a právnym predpisom presne zadefinoval, kedy sa poplatky na urgentoch nemocníc smú a kedy nesmú vyberať,“ dodal tieňový minister zdravotníctva.

Ako pripomenula vo štvrtok na tlačovej konferencii poslankyňa strany Sloboda a Solidarita (SaS) a členka parlamentného výboru pre zdravotníctvo Jana Cigániková, na začiatku roka sa objavil prípad, kedy tehotná žena prišla s ťažkosťami na pohotovosť vo vysokom štádiu tehotenstva.





"Myslela si, že ju čaká pôrod. Ako to už ale v tehotenstve býva, bol to planý poplach. Na čo nemocnica vyzvala pacientku, aby uhradila 10-eurový poplatok za urgentnú starostlivosť, ktorý bol ale podľa ministra zavedený na to, aby zabránil zneužívaniu pohotovostí," vysvetlila Cigániková. Poslankyňa sa zároveň pýta, či v tomto prípade ide o zneužívanie pohotovosti.

Poplatok bol podľa nemocnice oprávnený

Vybratý poplatok od tehotnej pacientky, ktorá prišla na gynekologický urgentný príjem Fakultnej nemocnice (FN) Nitra s podozrením na predčasný pôrod, bol podľa vedenia nemocnice oprávnený. "Ženy pred pôrodom, aj keď uvidia krv, vodu, kŕče, budú čakať, aby zbytočne neplatili desať eur a ohrozia život dieťatka?“ napísal manžel pacientky na sociálnej sieti.





Nemocnica v stredu zvolala brífing, aby sa vyjadrila ku „kolujúcich klamstvách na sociálnych sieťach“. Ako povedal medicínsky riaditeľ nemocnice Marián Bakoš, 21-ročná pacientka prišla 1. januára o 18:00 v 36. týždni tehotenstva na urgentný príjem s podozrením na odtekanie plodovej vody, čo sa nepotvrdilo.

"Pacientka prišla bez výmenného lístku, nebola odoslaná z lekárskej služby prvej pomoci (LSPP), čiže je plne v kompetencii vybrať poplatok 10 eur. Lekárka nepochybila,“ skonštatoval Bakoš. Zároveň dodal, že lekárka podala zdravotnú starostlivosť správne a vyhodnotila, že nešlo o akútny stav. Pacientka je v poriadku, zatiaľ ešte neporodila.

