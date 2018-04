Ministerstvo spravodlivosti má návrh na zmenu voľby ústavných sudcov, nechce narýchlo šitý zákon

BRATISLAVA 11. apríla (WebNoviny.sk) - Ministerstvo spravodlivosti SR už pripravilo návrh na zmeny pri voľbách ústavných sudcov. Uviedol to v stredu po rokovaní vlády SR nový minister Gábor Gál (Most-Híd), ktorý sa domnieva, že k návrhu sa najskôr musia vyjadriť koaliční partneri, až následne bude predložený do medzirezortného pripomienkového konania.

Návrh treba čím skôr zaviesť do praxe

Gál sa na túto tému v stredu rozprával aj s premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD), ktorý chce návrh posunúť do odbornej roviny. Minister spravodlivosti ďalej uviedol, že je potrebné čo najskôr návrh predložiť a zaviesť do praxe.

"Náš návrh bol pripravený a mali by sa ním zaoberať politické špičky koaličných partnerov. Rozprával som sa dnes aj s pánom Pellegrinim, ktorý chcel, aby sme posunuli našu predstavu do odbornej roviny, aby o ňom ďalej mohli rokovať koaliční partneri. Čo budú chcieť zapracovať, v súčasnosti neviem povedať," uviedol Gál, ktorý dodal, že je podľa neho potrebné zrýchliť tento proces.



V roku 2018 by sa malo vymeniť na Ústavnom súde SR až 9 jeho členov, ktorí budú rozhodovať až do roku 2031. V roku 2018 bude mať ústavný súd aj nového predsedu. Gál odpovedal aj na otázku, či je možná zmena Ústavy SR. Podľa nového ministra spravodlivosti sa to stihnúť dá, otázkou je podľa neho zvoliť čo najlepší možný, a najmä najkratší spôsob prijatia zmien.

Nechcú zákon šitý horúcou ihlou

"Ak by všetko prebiehalo tak, ako má, myslím, že by sa to dalo stihnúť. Ide však o to, aby sme takýto dôležitý zákon nešili horúcou ihlou, pretože ide o dôležité zmeny, musíme však vo všeobecnosti tento proces urýchliť," doplnil Gál.

Minister sa tiež vyjadril k prenajatému bytu na pracovné účely. Ministerstvo spravodlivosti pre nového ministra prenajalo štvorizbový byt za celkovú sumu 12-tisíc eur na 15 mesiacov. Ako však uviedol Gál po stredajšom rokovaní vlády, nakoniec od zmluvy rezort odstúpi a prenajme pre ministra menší a lacnejší byt, a najmä s kompletným zariadením.

"Áno tento byt mal byť prenajatý, ale bol bez akéhokoľvek zariadenia, takže skúsime niečo menšie, lacnejšie. Sám nemám čas na to, aby som zariaďoval nanovo nábytok a podobné veci," uzavrel k téme služobného bytu Gál.

