Ministerstvo pôdohospodárstva nechce chrániť lesy, Hlina vyzýva na vytvorenie silného tlaku

BRATISLAVA 29. decembra (WebNoviny.sk) - Vládou schválený zákon o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh má viaceré nedostatky. Povedal to na dnešnej tlačovej besede predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Alojz Hlina s tým, že takýto zákon mal platiť už od roku 2013.

Prečo ešte neplatí, komu to vyhovuje? Ak sa urobí dobre, zákon môže pomôcť lesom, uviedol. Podľa Hlinu v súčasnosti bola vláda SR donútená prijať tento zákon, inak nám hrozí pokuta vo výške sto miliónov eur.

Kľúčové je vytvorenie funkčnej inšpekcie

"Predkladajú ho preto, že musia. Sme posledná krajina EÚ, ktorá tento zákon nemá," povedal Hlina. Existujúci návrh, ktorý musí prerokovať Národná rada SR, je podľa predsedu KDH "vypytvaný" tak, aby naplnil formálne požiadavky Európskej komisie, a zároveň umožňoval pokračovať v tom, čo sa deje doteraz. "Neboli akceptované ani pripomienky ministerstva životného prostredia. Je tam vojna medzi ministerstvami? Nerešpektujú sa? Tie pripomienky boli logické a legitímne. Ministerstvo pôdohospodárstva predložilo vypytvaný zákon, ktorý umožní drancovanie našich lesov," dodal líder kresťanských demokratov.





Veľkým problémom podľa Hlinu je, že hoci zákonom sa zriadi Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia, tento orgán nebude nezávislý. "V existujúcom návrhu sa ráta s tým, že riaditeľa inšpekcie menuje a odvoláva ministerka pôdohospodárstva. Vytvorenie inšpekcie, ktorá bude funkčná, je kľúčové. Vo Zvolene už vzniká táto inšpekcia," povedal Hlina a dodal, že Peter Kicko pracuje na ministerstve pôdohospodárstva a Martin Kicko je poverený vytvorením inšpekcie. V tejto súvislosti uviedol, že nezávislosť inšpekcie je otázna.

Absentuje snaha riešiť nedostatky

"Ministerstvo pôdohospodárstva nechce chrániť lesy, chce pokračovať v tom, čo je. Keď sa tomu postavíme a vytvoríme silný tlak, je možné zákon pozmeňovať a na konci môžeme dať prírode darček," povedal Hlina.





Prostredníctvom internetu sa k téme vyjadril aj Erik Baláž z iniciatívy My sme les, podľa ktorého už dnes sú zriadené orgány, ktoré majú chrániť lesy a kontrolovať lesníctvo. "Polícia má isté kompetencie, lesná stráž, lesný úrad," povedal. Podobný názor má aj Juraj Lukáč z Lesoochranárskeho zoskupenia VLK. "Je to kompilát legislatívnych predpisov, ktoré platili aj doteraz. Absentuje snaha riešiť nájdené nedostatky. Lebo aj doteraz polícia riešila problematiku," povedal Lukáč. Podľa neho je absurdné, že Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia má byť organizáciou ministerstva. "Takáto inšpekcia bude neschopná nejakej kontroly. Nezávislosť by mala byť dosiahnutá tým, aby minimálne riaditeľa volila NR SR. Mal by to byť manažér, ktorý nepochádza z lesohospodárskych kruhov," uviedol Lukáč a dodal, že v inšpekcii by mali byť aj ľudia z mimovládnych organizácií aj z polície, aby inšpekcia mala mieru nezávislosti.

Sankcie do výšky 200 000 eur

Vláda 13. decembra schválila nový zákon o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh, ktorý predložilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Cieľom návrhu zákona je zamedziť vstupu dreva z nezákonnej ťažby alebo výrobku z takéhoto dreva na vnútorný trh prostredníctvom určenia zodpovedných orgánov štátnej správy, vymedzenia ich kompetencií a určenia sankcií za správne delikty v oblasti uvádzania dreva alebo výrobkov z dreva na vnútorný trh.

„Tvrdo zakročíme proti každému, kto by sa chcel obohacovať na nelegálne získanom dreve. Zákonom zamedzujeme vstupu dreva z nezákonnej ťažby, či už zo Slovenska, zo zahraničia, alebo výrobkom z takéhoto dreva na vnútorný trh EÚ prostredníctvom Slovenskej lesnícko-drevárskej inšpekcie. Za porušenie tohto zákona budú hroziť sankcie až do výšky 200 000 eur,“ uviedla vicepremiérka a ministerka MPRV SR Gabriela Matečná.

Vzhľadom na potrebu zabezpečenia kontroly obchodníkov s drevom, ako aj dovozcov a fyzických osôb a právnických osôb uvádzajúcich drevo na vnútorný trh z iných ako lesných pozemkov orgánom dozoru bude Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia. Dátum nadobudnutia účinnosti je navrhnutý na 1. apríla 2018.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.