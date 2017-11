Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky nerešpektuje vôľu poslancov

BRATISLAVA 6. novembra 2017 (WBN/PR) – Dodržanie princípu transparentnej a predvídateľnej tvorby zákonov má pred sebou ďalšiu výzvu. Tento krát ide dokonca o paralelné prijímanie dvoch zákonov, presnejšie novely existujúceho zákona a úplne nového zákona, ktoré sú v priamom rozpore. Zjednodušene by sa dalo povedať, že kým poslanci navrhujú v novele jedno, Ministerstvo dopravy a výstavby SR v novom zákone zase pravý opak.

Konkrétne ide o kontroverznú tému liberalizácie staníc technickej a emisnej kontroly, ktorú dlhodobo odmieta odborná a podnikateľská verejnosť s odôvodnením, že by sa týmto krokom zásadným spôsobom ohrozila bezpečnosť cestnej premávky a ochrana zdravia a života občanov. V prípade zrušenia právomoci ministerstva určovať celkové prípustné počty prevádzkovateľov STK a EK v jednotlivých okresoch by došlo k masívnemu nárastu špekulatívnych prevádzok, ktoré by ministerstvo nedokázalo adekvátne skontrolovať.

So zámerom liberalizovať trh staníc STK a EK sa nestotožnili ani členovia Výboru pre financie a rozpočet a Výboru pre hospodárske záležitosti. V novele zákona o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách tak poslanci navrhli zachovať kompetenciu ministerstva určovať sieť STK a EK a ich výpočet tak, ako je to v súčasnosti. Okrem spomínanej liberalizácie by mala novela zmierniť pokuty za chýbajúce emisné či technické kontroly a zvýšiť požiadavky na bezúhonnosť prevádzkovateľov staníc STK, čo je naopak potrebné vnímať ako pozitívum, ktoré motoristov určite poteší. O finálnej podobe novely budú poslanci hlasovať už na nadchádzajúcej novembrovej schôdzi.

Ministerstvo však túto situáciu nerešpektuje a pripravilo úplne nový zákon, v ktorom sieť STK a EK nefiguruje. Deje sa tak napriek jasne deklarovanej vôli najvyššieho zákonodarného orgánu, ktorým je Národná rada SR. Ministerstvo nový zákon predkladá tento týždeň na rokovania poradných orgánov vlády. Výsledkom rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR sú však závery, ktoré odporúčajú vláde SR akceptovať výhrady voči navrhovanej liberalizácii. Už počas medzirezortného pripomienkového konania zaznela jasná kritika liberalizácie zo strany viacerých významných organizácií, vrátane Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR, Národnej asociácie STK, Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov, Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory a Zväzu automobilového priemyslu SR.

Na Slovensku je v súčasnosti v prevádzke 142 samostatných staníc STK a ich sieť sa oproti roku 2010 rozšírila o tretinu. Kapacita staníc je dnes dostatočná a prípadná liberalizácia rieši neexistujúci problém. V súčasnosti je na Slovensku limit vyťaženosti staníc STK nastavený na 50 %. Pri nadpolovičnom vyťažení stanice v danom okrese automaticky vzniká priestor pre ďalšiu STK. Tým je zabezpečená dostatočná kapacita liniek STK pre vodičov.

Prípadnou liberalizáciou trhu by štát stratil kontrolu nad kvalitou a bezpečnosťou vozidiel v cestnej premávke. Na Slovensku by sa nekontrolovane a nezodpovedne uvoľnila sieť STK bez možnosti ministerstva zvládať dozor nad ňou, ktorá by mala za následok zvýšenú nehodovosť a úmrtnosť na našich cestách.

