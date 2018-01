Ministerka Matečná považuje vyrovnanie rozdielov medzi členskými štátmi EÚ za prioritu

BRATISLAVA 25. januára (WebNoviny.sk) - Prioritou Slovenska v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020 je vyrovnanie rozdielov v priamych platbách medzi členskými krajinami EÚ.

Slovenský agrorezort taktiež odmieta návrh na povinné určovanie stropov platieb. Informovalo o tom Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) po stretnutí ministrov poľnohospodárstva rozšírenej Visegrádskej skupiny V4 + 4, t.j. Visegrádskej štvorky a Bulharska, Chorvátska, Rumunska a Slovinska, ktoré sa konalo v Budapešti.

Rezort aktívne pripomienkuje všetky návrhy

"Je veľmi dôležité, aby sme na európskom poli boli aktívnym hráčom v pripomienkovaní pripravovanej Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) po roku 2020. Od toho totiž závisí, ako budeme konkurencieschopní voči ostatným krajinám EÚ. Preto už teraz náš rezort aktívne pripomienkuje všetky návrhy Európskej komisie. Za prioritu považujem vyrovnanie rozdielov medzi členskými štátmi únie. Slovensko sa síce v priamych platbách blíži k priemeru EÚ, ale stále existuje množstvo krajín, ktoré dostávajú z rozpočtu EÚ výrazne viac peňazí. Výsledkom toho je okrem iného aj nadmerný dovoz potravín zo zahraničia,“ povedala podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná.





Európska komisia koncom minulého roka predstavila oznámenie o budúcnosti potravinárstva a poľnohospodárstva, ktoré prvotne indikuje, akým spôsobom by sa malo uberať formovanie Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020. Dokument hovorí o zachovaní prvého piliera, ale aj o podpore inovácií a digitalizácie, spravodlivej podpore príjmov, starostlivosti o životné prostredie, ako aj o posilnení sociálno-ekonomickej štruktúry vidieckych oblastí. „Pre Slovensko je kľúčová téma tzv. stropovania platieb. Slovensko je v tejto téme spolu s Českou republikou veľmi rezervované a určite nechceme diskriminovať veľkých farmárov,“ vysvetlila Matečná.

Potreba zohľadniť národné odlišnosti

Na Slovensku podľa podpredsedníčky vlády a ministerky pôdohospodárstva dominujú veľké farmy, čo je výsledkom historického vývoja, ale aj rozdrobenosťou vlastníctva pôdy. Stropovanie priamych platieb by podľa MPRV SR viedlo k deleniu fariem a brzdeniu ich rozvoja. „Slovensko presadzuje, aby boli zohľadnené národné odlišnosti v štruktúre fariem, dodávateľov a odberateľov. Taktiež by mali byť zohľadnené osobné náklady, čo by mohlo efektívnejšie oddeliť aktívne farmy od menej aktívnych,“ ozrejmilo MPRV.

V tomto duchu sformulovali ministri Vyšehradskej skupiny aj spoločnú deklaráciu, v ktorej sa zhodli, že nechcú diskriminovať žiadne farmy ani farmárov. Taktiež ministri poľnohospodárstva krajín V4+4 podporili zachovanie dvojpilierovej štruktúry SPP, teda priamych platieb a rozvoja vidieka. Ministri na stretnutí zdôraznili, že SPP zaručuje fungovanie jednotného trhu v agropotravinárskom sektore a poskytuje občanom EÚ kvalitné a bezpečné potraviny.

Pozrite si náš nový Magazín !

Pozrite sa na najväčší labyrint na svete, ktorý je blízko Slovenska

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.