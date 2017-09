Ministerka Lubyová sa pokúsi zohnať peniaze na testovanie piatakov

BRATISLAVA 14. septembra (WebNoviny.sk) - Testovanie piatakov je jedna z horúcich tém a na jeho spustenie je potrebné zohnať 160-tisíc eur, ktoré sa však v rozpočte ministerstva školstva momentálne nenachádzajú. Po rokovaní vlády to povedala nová ministerka školstva Martina Lubyová.

Na testovanie treba 160-tisíc eur

„Prvá možnosť je pokúsiť sa mobilizovať nejaké rezervy presunmi a urýchlene tých 160-tisíc preklasifikovať,“ uviedla Lubyová a dodala, že sa musí stretnúť s ľuďmi na ministerstve, aby dokázala povedať, či je to možné.





„Druhým plánom je, že by sa monitorovanie spustilo elektronickou formou, no to by nešlo vykonať celoplošne, ale bolo by to výberové zisťovanie na nejakej vzorke,“ povedala Lubyová a naznačila, že pre tento prípad treba preskúmať možnosti porovnávania, pretože vlani monitorovanie bolo celoplošné, teda vyčerpávajúcim zisťovaním.





„V prvom rade sa pokúsime o plán A, aby sme tých 160-tisíc eur, nie je to až taký veľký peniaz, stihli zmobilizovať,“ prisľúbila ministerka, no priznala, že to bude náročné, pretože posledný termín je už 15. septembra.

Lubyová potvrdila, že jedným z jej poradcov bude aspoň nateraz aj bývalý minister školstva Peter Plavčan. „Myslím, že to patrí ku každému civilizovanému odovzdávaniu inštitúcií,“ uviedla Lubyová a dodala, že s exministrom sa už stretla a to, ako sa to bude ďalej vyvíjať, vraj záleží i na tom, aké bude mať Plavčan nápady a ambície.

Plavčan svoju úlohu nezvládol

Ako uviedla Lubyová, Slovenská národná strana novú ministerku školstva kontaktovala už pred mesiacom. Lubyová si nemyslí, že by ju mohlo ovplyvniť to, že predchádzajúci nominant SNS Peter Plavčan svoju úlohu nezvládol.

„Každý tu stojí sám za seba, zodpovedá za vlastné výkony, takže to, čo urobil niekto iný, nemôže zásadným spôsobom ovplyvniť to, čo budem robiť ja,“ povedala ministerka a dodala, že predseda SNS Andrej Danko jej kázal, aby konala podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia a pokúsila sa nastaviť mechanizmy čo najtransparentnejšie.

Šéfka rezortu školstva povedala, že pred nástupom do funkcie si nekládla žiadne ultimáta, ale rozprávala sa s Andrejom Dankom a jeho odborným tímom a zisťovali, ako nastaviť rozhodovacie právomoci.

„Neprišla som so zoznamom ultimát, že toto musí ísť preč a toto chcem robiť,“ uviedla Lubyová, ktorá rezort považuje za príliš široký na to, aby bol spolitizovaný. Lubyová by si rada na ministerstvo priniesla vlastných spolupracovníkov, no zatiaľ na úrade ešte nebola, tak nemá presnú predstavu, kam by ich mohla zaradiť.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.