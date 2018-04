Ministerka Laššáková sa stretla s iniciatívou Kultúrny reparát, odstúpenie z funkcie odmietla

BRATISLAVA 17. apríla (WebNoviny.sk) – Ministerka kultúry neodstúpi a predstavitelia kultúrnej obce podporujúci výzvu Žiadame okamžitý kultúrny reparát! budú pokračovať v tlaku na jej odchod. Vyplýva to z utorkového stretnutia zástupcov výzvy s ministerkou kultúry Ľubicou Laššákovou (Smer-SD).

Ako po stretnutí s ministerkou pre médiá povedal za signatárov výzvy Žiadame okamžitý kultúrny reparát! režisér Juraj Janiš, očakávania sa na stretnutí nesplnili, „pretože naša výzva bola jednoznačná – žiadali sme ministerku o odstúpenie a to sa nestalo“.





Signatárom ponúkla podľa ich slov spoluprácu a hľadanie spoločných riešení, čo by podľa Janiša radi robili, lebo na ministerstve pracuje veľa zdatných odborníkov, „ale náš problém je vo vedení ministerstva, kde očakávame osobu, ktorá je kompetentná, má autoritu u kultúrnej obce a má morálnu integritu a to podľa nás pani Laššáková nespĺňa“.

Janiš zdôraznil, že kompetencie sa nezískavajú za týždne a mesiace, ale za roky a preto trvajú na odstúpení Laššákovej a premiéra Petra Pellegriniho žiadajú o novú nomináciu. Signatári sa v najbližších dňoch dohodnú na ďalšom postupe, avizoval po prijatí herec Richard Stanke.

Ministerka nevystúpila proti praktikám Smeru-SD

Jeden zo signatárov, grafický dizajnér a člen tímu Novej Cvernovky Boris Meluš po stretnutí upozornil, že „iniciatíva Kultúrny reparát je myslená aj trochu širšie ako len kultúra samotná, toto ministerstvo. Je to o novej politickej kultúre, o tom, že ľudia majú dnes úplne iné očakávania od štátnych úradníkov a ministrov, o tom, akú kvalitu by mali politické strany ponúkať jednotlivým rezortom. Vyzývame všetky ostatné stavy, aby si takýto reparát sformulovali aj pre svoje ministerstvá a hľadali chyby alebo to, čo by sa mohlo do budúcnosti zmeniť aj v iných oblastiach, nielen v kultúre“.





Podľa Meluša aj ostatných signatárov, ktorí sa zúčastnili na stretnutí, sa im ministerka ospravedlnila za vyjadrenia o financovaní tretieho sektora. Signatári sa podľa Stankeho obávajú, že ministerka Laššáková nebude schopná odolávať straníckym tlakom, pretože doteraz nevystúpila proti praktikám v strane Smer-SD.





Ministerka kultúry Ľubica Laššáková pred stretnutím avizovala, že obsahom stretnutia budú „praktické záležitosti, teda ako by aj oni mohli pomôcť slovenskej kultúre“. Svoje stanovisko predstaví na brífingu po ďalšom dnešnom stretnutí, ktoré má so zástupcami petície Slovensko nie je len Bratislava! požadujúcej väčší záujem štátu o regionálnu kultúru.

Výzvu podpísali tisíce ľudí

Výzva, ktorú iniciovalo 322 osobností kultúrnej obce a podpísalo približne 2 000 ľudí, žiada odchod novej ministerky a obsadenie tohto postu odborníkom. Zároveň predsedu vlády Petra Pellegriniho vyzývajú, aby navrhol na tento post „osobnosť, ktorá sa svojou kvalifikovanosťou bude môcť uchádzať o dôveru verejnosti“. Výzva bola na zverejnená v nedeľu 25. marca.

Signatári výzvy sa po desiatich dňoch od jej zverejnenia opätovne obrátili na ministerku kultúry so žiadosťou o odstúpenie. Laššákovej a tiež premiérovi Pellegrinimu napísali v tomto duchu listy.





V liste predsedovi vlády okrem iného píšu, že pri obsadení postu ministra kultúry uprednostnil neodbornú stranícku nomináciu. „Mrzí nás, že premárňujete šancu na získanie dôvery verejnosti. Preto Vás opätovne žiadame, aby ste čo najskôr post ministra kultúry zverili osobe, ktorá sa bude môcť reálne uchádzať o dôveru kultúrnej obce i širokej verejnosti,“ píšu v listu, pod ktorým sú v mene signatárov výzvy Žiadame okamžitý kultúrny reparát! uvedené Barbara Janišová Feglová, režisér Juraj Janiš, Zuzana Mistríková, Ľubica Orechovská a Katarína Štrbová Bieliková.

Tretí sektor je podľa ministerky príliš bohatý

Ľubica Laššáková prišla na ministerstvo kultúry z postu krajskej predsedníčky Smer-SD v Banskej Bystrici. Vyštudovaná novinárka vyše 20 rokov pôsobila ako redaktorka a moderátorka Slovenského rozhlasu a kultúrnej sfére sa venovala od roku 2012 v Banskej Bystrici. Pár dní pred nástupom do funkcie uviedla v rozhovore pre Denník N medzi iným, že tretí sektor je príliš bohatý a že jeho zdroje pochádzajú zo zaoceánskych peňazí a narážala na možný vplyv Georgea Sorosa.





Na stretnutí s prezidentom 21. marca pred menovaním uviedla, že ju jej slová mrzia. Do funkcie nastúpila 22. marca. Predošlý minister kultúry Marek Maďarič v reakcii na vraždu investigatívneho novinára portálu Aktuality.sk Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej 28. februára oznámil, že podáva demisiu. Laššáková sa ministerkou stala po demisii vlády Roberta Fica a jej následnej rekonštrukcii pod vedením Petra Pellegriniho.

