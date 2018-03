Ministerka Kalavská nenastupuje do „rozbehnutého vlaku“, tvrdí Lévyová a čaká riešenie problémov

BRATISLAVA 23. marca (WebNoviny.sk) - Je výhodou, že nová ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská nenastupuje "do rozbehnutého vlaku" ako nováčik, ale ako štátna tajomníčka je od začiatku pri pripravovaných a realizovaných zmenách. Uviedla to prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP) Mária Lévyová.

"Či už sú to napríklad obmedzenie reexportu, či novela zákona o úhrade liekov, nákup nemocničných postelí, ktoré boli z pohľadu pacienta dôležitými krokmi vpred. V jej garancii bola aj príprava zákona o dlhodobej starostlivosti, čo je roky ignorovaná oblasť, ktorá trápi ľudí a zaslúži si riešenie," vyjadrila sa prezidentka.



Z pohľadu problémov pacientov v praxi to ušetrí podľa Lévyovej politikmi rado vyberaných 100 dní pre novú (vládu) ministerku na oboznámenie sa s prioritami v rezorte. Asociácia dúfa, že ministerstvo pod vedením Kalavskej bude plynulo pokračovať v ňom komunikovaných projektoch.

"Aktuálne očakávame doriešenie praktických dopadov novely zákona o úhrade liekov, ale veríme, že pani Kalavská dotiahne ako ministerka čo najviac z avizovaných priorít - či už je to definícia štandardov terapeutických postupov, elektronické zdravotníctvo, ale z nášho pohľadu by to bola najmä jasná definícia nároku pacienta," konštatovala Lévyová. Asociácia tiež očakáva, že o dva roky budú v spomínaných oblastiach konkrétne návrhy, v tom optimálnom prípade už na úrovni platných zákonov.

Nemusí sa zoznamovať s Druckerovu agendou

Ako upozornil analytik INEKO Dušan Zachar, posledný minister zdravotníctva, ktorý vydržal vo vláde celé 4-ročné funkčné obdobie, bol Rudolf Zajac.

"Odvtedy sa to na tomto poste strieda ako na bežiacom páse, čo určite nevytvára dobrý obraz o kontinuite a o tom, že zdravotníctvo má byť prioritou. Je škoda, že minister Drucker, zišiel z polcesty a nedokončí svoje plány v zdravotníctve. Nie je to dobrá správa pre vyvodzovanie zodpovednosti. Bude niesť nová ministerka celý diel zodpovednosti za predošlé Druckerove rozhodnutia a nominácie? To je veľmi otázne," reagoval analytik.



Na druhej strane je podľa Zachara dobré, že štafetu preberie osoba, ktorá bola účastná na činnosti ministerstva počas ministrovania Tomáša Druckera, preto sa nebude musieť s ministerstvom a agendou nanovo zoznamovať a bude môcť plynule pokračovať v nedokončenej práci svojho predchodcu.

"Podľa nás by nová ministerka mala pokračovať v rozbehnutých projektoch, keďže času na vymýšľanie niečoho zásadne iného alebo nového tu už v druhej polovici volebného obdobia nie je. Treba dokončiť, čo sa dokončiť dá. Nie je toho málo. Zároveň by sme ocenili, keby ministerka zdravotníctva pokračovala v nastúpenom trende dobrej komunikácie a dátovej otvorenosti voči verejnosti," uviedol odborník INEKO.

Novú ministerku zdravotníctva vítajú

Všeobecná lekárka, expertka Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva (SSVPL) na eHealth, Jana Bendová verí, že nová ministerka bude naklonená komunikácii, tak ako bol Drucker.

"Pán minister Drucker bol známy tým, že naozaj komunikuje so zdravotníckymi pracovníkmi a snaží sa riešiť ich požiadavky. Verím, že toto zostane zachované. Pán minister nebol z oblasti zdravotníctva, čo sme spočiatku chápali ako nevýhodu, ale bol krízovým manažérom. Situácia sa mení tým, že doktorka Kalavská nie je krízový manažér, zdravotníctvo pozná dôkladne, zvnútra," zhrnula. Zástupkyňa SSVPL verí, že v témach nájdu spoločnú reč.



Prezident Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) Marian Petko poznamenal, že s Kalavskou ako štátnou tajomníčkou sa stretávali veľmi často, nikdy neodmietla rokovania.

"Práve naopak, riešili sme aj niektoré závažné veci, čo sa týka vzdelávania, rezidentského programu lekárov, vzdelávania sestier, urgentné príjmy, ktoré sa potom prenášali do odvetvovej tripartity. Z hľadiska komunikácie sme s ňou mali dobrú skúsenosť. Dosť často sme nachádzali spoločnú reč, otázkou je dotiahnutie záverov, o ktorých sme diskutovali," povedal. Prezident ANS dúfa, že sa nebudú otvárať nové témy a projekty, pretože ich už je dosť veľa.

Slovenská lekárnická komora víta nomináciu Kalavskej na pozíciu ministerky zdravotníctva. Jej doterajšie pôsobenie v pozícii štátnej tajomníčky je podľa lekárnikov zárukou kompetentného vedenia rezortu.

