Minister Žiga predstavil ďalší antibyrokratický balíček, podnikatelia by mali ušetriť milióny eur

BRATISLAVA 12. apríla (WebNoviny.sk) - Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) pripravilo ďalší návrh 25 opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia. Vychádza predovšetkým z podnetov od podnikateľov, ktorým by mal balíček ročne priniesť úsporu vyše 7 miliónov eur.

Opatrenia smerujú najmä k zníženiu regulačného zaťaženia a byrokracie, s dôrazom na využitie elektronizácie, ale aj podporu rodinného podnikania. Materiál je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní a následne o ňom bude rokovať vláda. Informoval o tom vo štvrtok rezort hospodárstva v tlačovej správe.





„Navrhujeme ďalšie zníženie povinností pre podnikateľov, viac elektronickej komunikácie, aj kroky na podporu podnikania. Opatrenia by mali uľahčiť život podnikateľom, ušetriť čas a peniaze," zdôraznil minister hospodárstva Peter Žiga.

Rezort hospodárstva dostal totiž na základe výzvy na predloženie návrhov na zlepšenie podnikateľského takmer 200 konkrétnych návrhov a predovšetkým z nich vychádzal pri spracovávaní opatrení. „Zápas s byrokraciou je behom na dlhé trate. Do cieľa je ešte ďaleko, ale závod sme úspešne rozbehli," dodal minister.

Jednoduchšia povinnosť voči Sociálnej poisťovni

Už po prvých opatreniach z tejto iniciatívy Európska komisia podľa MH SR skonštatovala určitý pokrok v oblasti znižovania administratívnych a regulačných prekážok pre podniky na Slovensku. Opatrenia z nového balíčka by mali podnikateľom ročne ušetriť vyše 7 miliónov eur – 2,6 miliónov na priamych finančných nákladoch, 1,1 milióna na nepriamych, a 3,7 milióna na administratívnych nákladoch.

Samotní podnikatelia označili podľa MH SR ako prioritu zabezpečenie toho, aby štátne inštitúcie už od fyzických a právnických osôb ďalej nepožadovali najčastejšie žiadané výpisy, potvrdenia a ďalšie dokumenty. Ich požiadavka by mala byť podľa rezortu splnená do konca tohto roka a to vďaka zákonu proti byrokracii, ktorý už je v legislatívnom procese.





Opatrenia v novom balíčku sa sústredili aj na odstraňovanie ďalších povinností. Zamestnávateľom by mala od nového roka napríklad odbudnúť povinnosť oznamovať Sociálnej poisťovni začiatok a koniec čerpania materskej alebo rodičovskej dovolenky zamestnancom. Jednoduchšej administratívy by sa podnikatelia mali dočkať napríklad pri vstupe do systému duálneho vzdelávania.

Uľahčená komunikácia s úradmi

Zmeny by sa mali dotknúť aj čestných vyhlásení, ktoré by mohlo nahradiť potvrdenie príslušného úradu, že zamestnávateľ nemá v SR alebo v krajine svojho sídla rôzne nedoplatky. Balík opatrení počíta aj s uľahčením komunikácie s úradmi alebo odstránením neefektívnych a duplicitných procesov pri povoľovaní stavieb.





V oblasti rodinného podnikania rezort práce a sociálnych vecí dostane úlohu pripraviť novelu zákona o nelegálnej práci. Ministerstvo financií zas v rámci balíčka pripraví novelu zákona o dani z príjmov, ktorou sa zvýhodní prevod podniku na priamych rodinných príslušníkov, a návrh na riešenia sporov týkajúcich sa dvojitého zdanenia.

Návrh piatich analýz

Okrem konkrétnych opatrení obsahuje balíček aj návrh piatich analýz. Analyzovať by sa mali súčasné postupy pri udeľovaní prechodných pobytov cudzincov, efektivita daňovej zábezpeky na DPH a možnosti systémového prepojenia Notárskeho centrálneho registra záložných práv so systémom evidencia vozidiel s cieľom navrhnúť novú eGOV službu na potvrdenie zhodnosti držiteľa a vlastníka vozidla, ako aj vedených exekučných a iných blokácií, záložných a iných tiarch na vozidlách. Výsledky analýz budú potenciálne podkladom pre opatrenia v ďalšom balíčku.





Minulý rok vláda SR prijala prvý antibyrokratický balíček opatrení pre podnikateľov. Tieto opatrenia majú ušetriť podnikateľskému sektoru ročne 44 miliónov eur.





Balíček obsahoval 35 konkrétnych opatrení, pričom 8 z nich už bolo ku koncu roka 2017 splnených. MH SR už teraz plánuje pripraviť tretí balíček opatrení na zlepšenie podnikania, ktorý sa bude zameriavať okrem iného aj na systematické zefektívnenie procesov začatia podnikania a podporu podnikania.

Pozrite si náš nový Magazín !

Video Oficiálne uznaný Kyborg sa už medzi nami pohybuje

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.