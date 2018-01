Minister Maďarič má zlý pocit z udalostí v RTVS, generálnemu riaditeľovi poslal odkaz

BRATISLAVA 14. januára (WebNoviny.sk) - Ministrovi kultúry Marekovi Maďaričovi (Smer-SD) sa nepozdáva situácia vo verejnoprávnom Rozhlase a televízii Slovenska (RTVS).

Ako pred začiatkom rokovania vlády povedal na otázky novinárov o aktuálnych programových zmenách v RTVS, mám zlý pocit z udalostí, ktoré sa v posledných dňoch stali. Nebudem tvrdiť, že nevyhnutne musia spolu súvisieť, ale ten zlý pocit mám.

Podľa Maďariča sa to začalo vyjadrením predsedu Slovenskej národnej strany (SNS), že by chcel zoštátniť RTVS, následne poslanec SNS tvrdo skritizoval redaktorov RTVS.

"Netvrdím, že to s tým súvisí nevyhnutne, ale im bola nejakým spôsobom obmedzená práca na zmluvne dohodnutej relácii a potom došlo k zastaveniu investigatívy. Takže mám z toho zlý pocit a vôbec by som sa nečudoval, keby bola nejaká nervozita v RTVS“. Maďarič tým narážal na rozhlasovú reláciu Dejiny.sk a televíznu investigatívnu reláciu Reportéri.

Reportérov nezrušili natrvalo

RTVS v pondelok 8. januára oznámil, že dočasne pozastavuje investigatívnu reláciu Reportéri a od 15. januára ju zlučuje s reláciou venovanou občianskej publicistike Občan za dverami. Podľa RTVS nie je pravdou, že Reportérov, ktorí získali množstvo novinárskych cien, ruší.

„Sekcia výskumu programu a vývoja formátov sa medzitým bude zaoberať zmenou súčasného formátu relácie Reportéri tak, aby zodpovedala aktuálnym požiadavkám moderného investigatívneho formátu a aby sa vo vynovenej podobe znova objavila v pravidelnom vysielaní RTVS,“ uviedla v reakcii pre SITA hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková.





Podľa medializovaných informácií sa zmeny týkajú aj diskusnej relácie Dejiny.sk. Vysiela ju rozhlas na Rádiu Regina a autorsky, moderátorsky a redakčne ju pripravovali Peter Turčík a Róbert Kotian. Podľa RTVS sa ich tím má od februára rozšíriť o ďalších autorov zameraných na ekonomické a spoločenské témy a históriu.

RTVS tvrdí, že autorskú dvojicu celkom nezrušili, ale len rozšírili o ďalších ľudí. Novoročné vydanie relácie venované rozpadu ČSFR, ktorú odvysielala Dvojka a Rádio Slovensko kritizoval na sociálnej sieti podpredseda SNS a poslanec národnej rady Anton Hrnko, ktorý vedenie diskusie a výber diskutujúcich označil za „úplné dno“.

Rezník o situácii vraj nemá informácie

Maďarič si zatiaľ netrúfne povedať, že je ohrozená nezávislosť RTVS, zo situácie má „len zlý pocit“. Myslí si, že politici by nemali zasahovať do RTVS. Nevie a ani sa podľa vlastných slov nezaujíma o to, či generálny riaditeľ RTVS komunikuje s predstaviteľmi Slovenskej národnej strany.

O tému sa sám zaujímal a podľa vlastných slov zatelefonoval predsedovi Rady RTVS, „či o tom vedel a on mi povedal, že nemal informáciu o tom, že bude tá investigatíva zastavená“, povedal ďalej pre médiá Maďarič. „Mám z toho nedobrý pocit a mal by pán generálny riaditeľ situáciu čo najskôr upokojiť,“ doplnil šéf rezortu kultúry, pod ktorý patrí aj legislatíva v mediálnej oblasti.

Na otázku novinárov, či to cíti ako „tlaky SNS voči RTVS“ sa vyjadril, že sa „neodváži to až takto povedať.“ „Jednoducho sú tu nejaké kroky, ktoré majú spoločného menovateľa, nemusia nevyhnutne súvisieť, ale poviem to tak, aj keby som rovno bol ako generálny riaditeľ nespokojný s nejakými redaktormi, tak po tom, čo ich tvrdo skritizuje vládny politik, tak určite by som bezprostredne nesiahol im na reláciu,“ konštatoval ďalej.

Na zrušenie koncesionárskych poplatkov nie je podľa Maďariča politická zhoda, aj keď pripúšťa, že možné je všetko. Novinárom zopakoval, že v súčasnosti je snaha zvýšiť koncesionárske poplatky „politicky zabetónovaná“.

